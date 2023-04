Alberto Gamero pone a temblar a Millonarios con su posible salida: “es mi sueño”

Millonarios está cumpliendo con una muy buena temporada, hasta el momento, al estar segundo de la Liga BetPlay I-2023, con dos partidos menos que Águilas Doradas, y ser líder de su grupo en la Copa Sudamericana con puntuación perfecta. Para tener ese gran presente, ha sido vital el proyecto que mantiene Alberto Gamero.

El técnico samario afronta su cuarta campaña con el conjunto embajador, tiempo en el que ha dejado gratas actuaciones, pero solo ha conseguido el título de la Copa Colombia 2022.

Pese a no triunfar en la primera división, las directivas confían en que su trabajo dará frutos y esta temporada su buen juego se puede ver reflejado en títulos a nivel local e internacional. Así como el sueño de los hinchas es ver a su equipo campeón, Alberto Gamero tiene la mente puesta en lo mismo antes de tener un cambio de aires.

Alberto Gamero durante la rueda de prensa en el estadio Sierra Nevada. - Foto: Youtube DIMAYOR - Rueda de prensa de Millonarios tras su partido ante Unión Magdalena (10:22)

En conversación con Zona Libre de Humo, el entrenador –de 59 años– confesó que su deseo es levantar más títulos con Millonarios, pero dejó una que otra duda ante la posibilidad de marcharse del club capitalino para cumplir otro objetivo en su carrera como técnico.

“El sueño que yo quiero es ser campeón con Millonarios y dirigir en el exterior, estoy trabajando para eso”, expresó Gamero.

Aunque su sueño es tener experiencia a nivel internacional, también dijo que está dispuesto a postergarlo para seguir en el banquillo albiazul porque es feliz en la institución. “Aquí estoy contento. Si Millonarios me quiere tener 4 o 5 años más, soy feliz. Tengo muy buena relación con todos”, agregó el campeón de Liga como entrenador con Boyacá Chicó y Deportes Tolima.

Pese a no conseguir el título de Liga con Millonarios, hasta el momento, Gamero considera que el equipo “debe tener exigencia para todo”. “Nosotros queremos ser campeones, pero así yo salga con el título o no, el equipo está haciendo muy buenas campañas. Eso no se gana fácil, es de trabajo”, manifestó.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. - Foto: Dimayor

En cuanto a lo deportivo, Millonarios recibirá este jueves –27 de abril– al América de Cali por la fecha 16 de la Liga BetPlay. Este compromiso dará inicio a las 8:20 p. m. en el estadio El Campín.

Actualmente, el conjunto embajador suma 26 puntos en 13 partidos disputados y está a tres unidades del líder Águilas Doradas, que tiene dos juegos más.

Millonarios sigue con su buen momento en este 2023. - Foto: DIMAYOR

Programación fecha 16

Martes 25 de abril

Atlético Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pasto vs. La Equidad

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+

Atlético Huila vs. Independiente Medellín

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win+

Miércoles 26 de abril

Once Caldas DAF vs. Boyacá Chicó FC

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+

Deportes Tolima vs. Jaguares FC

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+

Atlético Nacional vs. Unión Magdalena

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Jueves 27 de abril

Deportivo Pereira FC S.A. vs. Envigado FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+

Deportivo Cali vs. Junior FC

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+

Millonarios FC vs. América de Cali

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+