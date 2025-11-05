Alineaciones Boyacá Chicó vs. América de Cali por la fecha 18 de la Liga Betplay

Comienza la recta final del ‘todos contra todos’ en la Liga Betplay II-2025 y luego de un mal comienzo, América de Cali resurgió con el cambio de técnico y ahora se ilusiona con la clasificación a los cuadrangulares finales y así mantener la pelea por el título de diciembre.

Por la fecha 18, se encuentra una gran oportunidad para descontar en la tabla de posiciones e inquietar a Águilas Doradas, Llaneros, Santa Fe y Alianza FC que luchan por dos casillas disponibles. Si América de Cali vence al Boyacá Chicó, dará un gran salto y quedará en la octava posición parcialmente.

Es decir que América de Cali se juega la vida en el estadio La Independencia de Tunja y su hinchada en el interior del país podrá darse cita en la capital del departamento de Boyacá y acompañar al club rojo en la misión por los tres puntos.

🇦🇹 ¡El Rojo ya pisa Tunja! 🏨 pic.twitter.com/26XD9XUejM — América de Cali (@AmericadeCali) November 5, 2025

Y es que la ilusión aumenta por la situación del rival que tiene al frente. Boyacá Chicó no va bien en la Liga Betplay y ya no tiene posibilidades de clasificar a los cuadrangulares. Es más, anhela sumar la mayor cantidad de puntos para alejarse del descenso.

Mal momento del Boyacá Chicó y América presenta a sus máximas figuras

Boyacá Chicó suma 16 puntos y es penúltimo en la tabla con solo tres victorias, siete empates y siete derrotas. La tarea ante el América de Cali se ve bastante complicada, más que tendrá un estadio donde prácticamente será visitante, más allá que la taquilla será para sus activos.

Por otra parte, América de Cali presentó su convocatoria y Joel Graterol apunta a la titular en el arco. Cristian Tovar y Jean Pestaña serían los defensas y Omar Bertel y Mateo Castillo por las bandas. En la zona media, Rafael Carrascal hará acto de presencia con José Cavadía (elegio para presentar la convocatoria).

Lista de convocados de América de Cali para el partido contra el Boyacá Chicó. | Foto: Semana

En el ataque, el peruano Luis Ramos será el nueve de área, para dejar a Cristian Barrios, Jan Lucumí y Andrés Roa en el tridente de ataque. Una de las principales novedades en la lista es Dylan Borrero, quien podría sumar minutos durante la presentación en Tunja. Cabe recordar que en la línea estará el asistente técnico Alex Escobar y el DT en propiedad, David González, lo hará desde uno de los palcos del estadio.

Alineaciones América de Cali vs. Boyacá Chicó por la fecha 18 de la Liga Betplay

Boyacá Chicó: Darío Dennis; Arlen Banguero, Anyelo Saldaña, José Ampudia, Juan Quiceno; Kevin Cortes, Kevin Londoño, Delio Ramírez; Vladimir Hernández, Estefano Arango y Jairo Molina. DT: Flábio Torres.

América de Cali: Joel Graterol; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Omar Bertel; Rafael Carrascal, José Cavadía; Andrés Roa, Cristian Barrios, Jan Lucumí y Luis Ramos. DT: David González.

Chicó vs. América tuvo reprogramación tras la negativa de las autoridades de Bogotá

La idea para este partido era que se jugara en la ciudad de Bogotá, pero las autoridades de la capital (Alcaldía, Secretaría de Movilidad, Policía Metropolitana, Secretaría de Salud) decretaron que no era posible disputar el encuentro en El Campín en vísperas al 31 de octubre y una coyuntura por el paro de motociclistas. El movimiento se hacía por concierto de Morat en La Independencia de Tunja (1 de noviembre).

Cristian Barrios y Frank Lozano durante un partido América vs. Chicó en el Pascual Guerrero. | Foto: Colprensa