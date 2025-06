América de Cali tiene “nuevo técnico”: confirman bombazo de última hora en el FPC

“El argentino Diego Gabriel Raimondi, es el nuevo técnico de América. Dirigió Sestri Levante 2015 y 2016 y Rimini 2023 en Italia. Estaba como asistente técnico de Diego Alonso en Panathinaikos de Grecia. Trabajó con Marcelo Bielsa. Su primer asistente será Juan Carlos Andrés. No han firmado, pero hay acuerdo entre las partes ”, dijo Londoño, a través de su cuenta oficial de X .

Para nadie es un secreto que este director técnico es un poco desconocido para el fútbol profesional colombiano. Algunos hinchas de América de Cali no estarían de acuerdo con su arribo.

Diego Gabriel Raimondi reemplazaría en el banquillo ‘escarlata’ a Jorge ‘Polilla’ Da Silva, quien por voluntad propia no quiso continuar al mando del club América de Cali.

“ He tomado una decisión más allá de lo que el club pueda decidir . Hemos decidido por parte del cuerpo técnico dar por finalizado nuestro vínculo (...) y ver qué otras opciones puede haber para seguir trabajando y desearle lo mejor a América, como siempre ”, dijo Da Silva hace unos días en De Taquito con Marino.

Algunos hinchas de América de Cali no querían que el ‘Polilla’ siguiera dirigiendo al plantel profesional. Otros, por su lado, tenían el anhelo de que el entrenador continuara.

“Me voy tranquilo. Tratamos de brindarnos al máximo al club con el mayor profesionalismo posible. El trabajo fue muy bueno. Llegamos en un momento que no era fácil, el equipo venía de un golpe grande al quedar fuera de los ocho, se recompusieron cosas, se le dio oportunidad a chicos jóvenes y hoy, por ejemplo, hay dos seleccionados en Sub 20″, sentenció, entre otras palabras.