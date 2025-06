Ricardo Gareca rompe el silencio: confesó si será nuevo técnico de América de Cali

América de Cali barrió con todo tras la eliminación en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-I. El cuadro escarlata no solo vendió a Duván Vergara , sino que llegó a un acuerdo para la salida de Jorge ‘Polilla’ da Silva.

Gareca niega su regreso

No obstante, su salario es uno de los más altos en todo el continente y de ahí que su regreso se haya aplazado por tantos años.

🔴 “No hay nada cierto”, me dice Ricardo Gareca sobre @AmericadeCali . Y Hernán Losada ya no sería el principal candidato. Presiento que mañana o el miércoles lo anuncian. “Cuando firme lo presentaremos.Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, dicen en el club. 🤔… pic.twitter.com/qk5os3QHZr

Desafortunadamente para el elenco vallecaucano, el Tigre recibió la oferta de Chile para dirigir eliminatorias y no dudo dos veces en aceptarla.

La ilusión de América volvió a florecer tras conocerse que su entrenador soñado saldría de Chile, pero la situación económica no les permite entrar en una carrera por ficharlo.

Gareca suena en Perú

Las declaraciones de Ricardo Gareca no solo han tenido repercusión en Colombia, sino también en territorio peruano.

"Me gustaría, porque él conoce mucho el fútbol peruano. Conoce al jugador peruano. Me gustaría realmente, pero no sé qué decirte porque, al final, la decisión lo toma el presidente y comité que tenga al lado“, indicó Christian Cueva, uno de los jugadores que Gareca tuvo a su mando en el primer ciclo como técnico de Perú.