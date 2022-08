América entra en discordia con Dimayor: comunicado defendiéndose por radical decisión

Las primeras fechas para uno de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano se ha vuelto un verdadero calvario. América de Cali, ni deportivamente, ni fuera del campo de juego, ha logrado ganar sus luchas en el arranque del campeonato finalización y en esta oportunidad ante el mayor ente del FPC, Dimayor, perdió una disputa que mantenía.

En lo corrido del presente campeonato, los rojos no han podido oficiar como locales en el Pascual Guerrero, su habitual casa. Todo, producto de la necesidad del estadio olímpico para diversos eventos deportivos, sin embargo, durante la fecha 4 el equipo ‘escarlata’ buscó una alternativa para oficiar en casa y puso a la plaza del estadio Doce de Octubre como su recinto.

Con igualdad 1-1 se dio trámite al juego ante Cortuluá, sin embargo, el equipo esperaba que una sanción que acarrean desde el semestre anterior fuera válida en su localía contra el equipo ‘corazón’ y les restara tan solo una ante Águilas Doradas contra el que jugarán este martes 8 de agosto para que los hinchas regresaran a su estadio.

Esto no sucedió, la sanción de dos fechas por parte de Dimayor se mantuvo a diferencia de otros casos y es por esa razón que el cuadro rojo de Cali emitió un comunicado abierto en la mañana de este lunes mostrando su descontento con lo definido.

Comunicado oficial:

“América de Cali S.A. En Reorganización, en reorganización, a través del presente comunicado, le informa a su afición, a los medios de comunicación y al público en general, que a pesar de haber presentado los recursos correspondientes para las instancias disciplinarias de la Dimayor no sancionaran a nuestra institución por los hechos ocurridos en el partido por la fecha 19ª de la Liga BetPlay Dimayor I 2022, lastimosamente, fuimos sancionados, entre otros, con “dos (2) fechas de suspensión de la plaza.

Teniendo en cuenta precedentes recientes con otros clubes investigados por temas similares, y en el marco del derecho a la igualdad, América de Cali procedió a hacer uso del recurso de la suspensión parcial de la ejecutoriedad de una sanción, prevista en el artículo 42 del CDU de la FCF. Sin embargo, el Comité Disciplinario decidió no atender a dicha solicitud, por dos razones:

La primera, por entender que el partido que jugamos en el estadio Doce de Octubre en contra de Cortuluá no podía contar como un partido de cumplimiento de uno de los requisitos por no haber jugado en nuestro estadio Pascual Guerrero. Como todos ustedes saben, ese partido no lo podíamos jugar en nuestro estadio porque orgullosamente la ciudad de Cali fue elegida como sede principal de la Copa América Femenina 2022 que se jugó en nuestro país. Precisamente por esa razón, teníamos 2 partidos aplazados.

El segundo argumento es que, para dicha institución, nuestro club cuenta “con una serie de antecedentes por la misma conducta en el mismo campeonato, Liga BetPlay Dimayor I 2022, donde se ha sancionado al club por parte de este Comité, por la infracción descrita en el numeral 1, artículo 84 del CDU; así consta que el artículo 9 de la Resolución No. 003 de 2022, donde se sancionó al América con amonestación por la conducta impropia de espectadores; en concreto, la utilización de pólvora”.

En esa medida, el Comité Disciplinario consideró que, al contrario de lo ocurrido con otros clubes, para el caso de América debía rechazarse esta solicitud. Invitamos una vez más a todos nuestros seguidores a defender nuestros colores y nuestras banderas, señalando ante las autoridades de policía a los directos responsables de la ocurrencia de hechos como estos, que afectan nuestra institución y perjudican la fiesta que debemos vivir dentro y fuera del estadio”.