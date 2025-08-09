América se hunde: tabla de posiciones de Liga BetPlay tras los partidos del sábado 9 de agosto

Este sábado 9 de agosto se disputaron tres partidos de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. Los resultados de los mismos, como era de esperarse, agitaron la tabla de posiciones.

El primer duelo del día fue el que ejecutaron Once Caldas de Manizales y Águilas Doradas en el estadio Palogrande. Este partido finalizó 1 a 1. Jefry Zapata marcó para el local y Jorge Luis Rivaldo hizo lo propio para el visitante.

Luego, América de Cali recibió en el estadio Olímpico Pascual Guerrero al Deportes Tolima. Este fue un partido entretenido de inicio a fin y acabó por la mínima diferencia.

El conjunto pijao fue el que salió vencedor con gol del experimentado mediocampista Juan Pablo Nieto. Al último minuto, hubo un penal para América, pero se anuló por una mano no sancionable.

Por último, Independiente Santa Fe de Bogotá, vigente campeón de la Liga BetPlay, y Atlético Bucaramanga, le dieron fin a la jornada de este sábado 9 de agosto.

El partido se llevó a cabo en el estadio Américo Montanini y acabó 2 goles a 1 a favor de la escuadra ‘leopardo’. Luciano Pons marcó los dos tantos del club local, mientras que Omar Fernández anotó para la visita.

⏱ 90'+4 ¡Finalizó el partido en Bucaramanga!



Bucaramanga 2️⃣ - 1️⃣ Santa Fe#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/EY2a7G2iK6 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 10, 2025

Tras estos duelos, uno de los equipos que se hunde en la tabla de posiciones es el América de Cali, que es dirigido por el argentino Diego Gabriel Raimondi. La institución escarlata se ubica en la casilla número 17 con apenas 4 puntos.

Once Caldas de Manizales es 19 con 2 unidades, Águilas Doradas es 18 con 4, Atlético Bucaramanga séptimo con 7 e Independiente Santa Fe, que quiere el bicampeonato, es sexto con 9 puntos.

En esta misma sexta fecha del clausura de la Liga BetPlay, Atlético Nacional venció 3 goles a 0 a Alianza FC de Valledupar. El centro delantero uruguayo Facundo Batista, del club paisa, se fracturó el tabique en este choque.

“Me informan que tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando a la clínica para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición (centro delantero). Por algo pasan las cosas. Pedimos tranquilidad”, expresó el director técnico argentino, Javier Gandolfi, en conferencia de prensa.

🎙️ | #RuedaDePrensaVerdolaga | Javier Gandolfi: “Facundo tiene una fractura en el tabique, va en camino al hospital para ser intervenido, es una situación difícil.” — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 8, 2025