Suscribirse

Deportes

América se hunde: tabla de posiciones de Liga BetPlay tras los partidos del sábado 9 de agosto

Este domingo 10 de agosto se llevarán a cabo tres encuentros.

Redacción Deportes
10 de agosto de 2025, 2:48 a. m.
Imagen del América vs. Tolima.
Imagen del América vs. Tolima. | Foto: X Deportes Tolima

Este sábado 9 de agosto se disputaron tres partidos de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. Los resultados de los mismos, como era de esperarse, agitaron la tabla de posiciones.

El primer duelo del día fue el que ejecutaron Once Caldas de Manizales y Águilas Doradas en el estadio Palogrande. Este partido finalizó 1 a 1. Jefry Zapata marcó para el local y Jorge Luis Rivaldo hizo lo propio para el visitante.

Luego, América de Cali recibió en el estadio Olímpico Pascual Guerrero al Deportes Tolima. Este fue un partido entretenido de inicio a fin y acabó por la mínima diferencia.

El conjunto pijao fue el que salió vencedor con gol del experimentado mediocampista Juan Pablo Nieto. Al último minuto, hubo un penal para América, pero se anuló por una mano no sancionable.

Lo más leído

1. María Claudia Tarazona se pronunció luego de desalentador parte médico de Miguel Uribe Turbay; hizo clara petición
2. María Elvira Salazar a Gustavo Petro: “Sabemos por qué defiendes a Maduro”
3. Mafe Carrascal criticó la marcha pro Uribe y le recordaron fotografía. Le enviaron fuerte mensaje
Contexto: Le quitan penal al América en el último minuto: video de la polémica jugada vs. Tolima

Por último, Independiente Santa Fe de Bogotá, vigente campeón de la Liga BetPlay, y Atlético Bucaramanga, le dieron fin a la jornada de este sábado 9 de agosto.

El partido se llevó a cabo en el estadio Américo Montanini y acabó 2 goles a 1 a favor de la escuadra ‘leopardo’. Luciano Pons marcó los dos tantos del club local, mientras que Omar Fernández anotó para la visita.

Tras estos duelos, uno de los equipos que se hunde en la tabla de posiciones es el América de Cali, que es dirigido por el argentino Diego Gabriel Raimondi. La institución escarlata se ubica en la casilla número 17 con apenas 4 puntos.

Once Caldas de Manizales es 19 con 2 unidades, Águilas Doradas es 18 con 4, Atlético Bucaramanga séptimo con 7 e Independiente Santa Fe, que quiere el bicampeonato, es sexto con 9 puntos.

En esta misma sexta fecha del clausura de la Liga BetPlay, Atlético Nacional venció 3 goles a 0 a Alianza FC de Valledupar. El centro delantero uruguayo Facundo Batista, del club paisa, se fracturó el tabique en este choque.

Me informan que tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando a la clínica para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición (centro delantero). Por algo pasan las cosas. Pedimos tranquilidad”, expresó el director técnico argentino, Javier Gandolfi, en conferencia de prensa.

En otro partido, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Millonarios empató 3 tantos a 3 con Deportivo Cali. Como refleja el resultado, fue un compromiso más que emocionante.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. América se hunde: tabla de posiciones de Liga BetPlay tras los partidos del sábado 9 de agosto

2. Números de la suerte de Walter Mercado para el domingo, 10 de agosto; hay prevenciones energéticas

3. Nairo Quintana revela impresionante imagen de la herida que lo hizo retirar de la Vuelta a Burgos

4. Mhoni Vidente entregó el horóscopo del domingo 10 de agosto y lo que vendría en este día para los 12 signos del zodiaco

5. El turismo judicial de la JEP: el presidente, Alejandro Ramelli, viajó a Irlanda junto con dos magistrados mientras el país exige conocer las sentencias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

América de CaliIndependiente Santa FeAtlético BucaramangaDeportes TolimaOnce CaldasLiga BetplayfpcColombiaTabla de posiciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.