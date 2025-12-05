Suscribirse

América toma medidas y barre en el plantel por eliminación en Liga BetPlay: lista de los que salen

Surgen los primeros nombres que no serán tenidos en cuenta por la dirigencia y cuerpo técnico para 2026.

Redacción Deportes
5 de diciembre de 2025, 4:21 p. m.
Plantel del América de Cali tendría varios movimientos de cara al 2026
Plantel del América de Cali tendría varios movimientos de cara al 2026 | Foto: Colprensa

Una derrota con Junior de Barranquilla durante la fecha 5 de las finales de Liga BetPlay 2025-II acabó con las ilusiones de América de Cali por clasificarse a la final desde el cuadrangular ‘A’.

Hasta la noche del pasado jueves existían chances matemáticas para los rojos, pero su caída en el estadio Metropolitano por 2-1 hizo que todo se fuera al piso. Con una fecha por jugarse, a los americanos solo les resta terminar de la mejor forma en la fecha 6, ante Atlético Nacional.

El 2025 fue un año de altibajos para los caleños. A lo largo de los dos semestres se le vio sin consistencia; de no haber sido por la llegada de David González para el Clausura, en ninguno de los dos cuadrangulares habría estado.

Fue tan regular lo hecho por América, que al inicio del segundo torneo llegó a verse como colero de la tabla de posiciones. Sin mucho fútbol, pero con ganas, a la fecha 20 de la fase regular pudieron llegar y entrar con lo justo para disputar un lugar en la gran final.

Esta inconsistencia de rendimiento para América es lo que ha hecho que la directiva empiece a tomar decisiones en busca de hacer un plantel más competitivo para la temporada venidera.

Contexto: Amargan al América: desde Argentina recibiría millonaria demanda por Juan Fernando Quintero

Según lo que se ha podido conocer, es que hay cuatro jugadores a los que no se tendrá en cuenta. Dos son nombres que la hinchada condenó a lo largo del año, por verles bajos rendimientos.

Lista de los que no irían más en América de Cali para 2026:

Sebastián Navarro

Daniel Bocanegra

Manuel Caicedo

Santiago Silva

Daniel Bocanegra, uno de los de la lista de salientes de América para 2026
Daniel Bocanegra, uno de los de la lista de salientes de América para 2026 | Foto: Tomada del X de @AmericadeCali

Uno de estos cuatro habló de lo que será su despedida de los rojos. Se hace referencia al arquero uruguayo, quien no encontró lugar para destacarse ante la presencia de Joel Graterol y la titularidad de Jorge Soto.

En conversación con Zona Libre de Humo, el charrúa dio su perspectiva del paso casi nulo que tuvo: “Más allá de los pocos partidos que jugué, en los que estuve lo hice bien y me quedo con eso”.

Contexto: Exjugador de América no se guardó nada y les lanza razones para tirarles “la mala”: video

Adicionalmente, dio cuenta de un hecho descortés por parte de la dirigencia, el cual le privó de haber buscado nuevos horizontes y no perder la segunda parte de 2025.

“Si a mitad de año me hubiesen dicho que Grate iba a seguir, yo hubiera tomado otro camino; no se me informó y yo seguí con la esperanza de tener más partidos”, relató frustrado.

Silva también lamentó no haber tenido las oportunidades suficientes para mostrar su talento, pues “si me hubiesen dejado cinco partidos seguidos, yo siento que sería otra la historia”.

El ‘niño’ al que le apuesta América

Así como se dan salidas, también firmas de vínculos hacia el futuro. En las últimas horas, se supo de uno con una joya de 17 años, de nombre Frank Carabali.

Este talento no tiene, actualmente, mucho renombre en el balompié colombiano; no obstante, América cree que puede ser la próxima gran figura de su plantel y por eso lo ha asegurado con un contrato por tres años (hasta diciembre de 2028).

