“Amo a Leo”: los guiños que David Beckham le hizo a Messi para que jugara en Inter Miami

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami le está dando la vuelta al mundo. Después de 18 años en el fútbol europeo, el argentino continuará el epílogo de su carrera en la Major League Soccer. El copropietario de su nuevo club es el exfutbolista David Beckham, quien desde hace meses venía expresando el deseo de contar con él en el equipo.

Después de varios rumores tras su salida, luego de dos años, del París Saint-Germain, los cuales lo situaban retornando al FC Barcelona o migrando a Arabia Saudita (donde están Cristiano Ronaldo y Karim Benzema), finalmente el club estadounidense anunció la llegada del astro argentino.

En una entrevista con Mundo Deportivo y Sport, el jugador argentino se destapó y reveló los rumores que lo llevaron a tomar la decisión de salir del PSG y arribar al fútbol de Estados Unidos, país que será una de las sedes del próximo Mundial.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona. Y si no salía lo del Barcelona, la idea era salir del fútbol europeo. Mucho más después de haber ganado el Mundial”, sentenció el siete veces ganador del Balón de Oro.

Lionel Messi en medio de la entrevista realizada por 'Mundo Deportivo' y 'Sport'. - Foto: Tomado del video oficial de la entrevista publicada por Sports - Fotograma 2:40

Del mismo modo, afirmó que su estadía los últimos dos años en la capital francesa no fue la mejor, a tal punto que lo afectó a él y su familia. Messi admitió nunca haberse sentido feliz: “Me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel. Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años a nivel familiar mal, no lo disfrutaba”.

Su etapa en Francia culminó y Estados Unidos será su nueva realidad, luego de haber rechazado otras ofertas (como la de Al-Hilal). El Inter Miami será testigo del talento que durante casi dos décadas ha mostrado Messi al mundo futbolero.

No es la primera vez que relacionaron al argentino con el equipo de la costa este. Luego de conseguir el Mundial en Catar 2022, el copropietario del club, David Beckham, admitió su deseo de contar algún día con el argentino y le soltó uno que otro guiño para que jugara allí.

David Beckham es uno de los directivos del Inter de Miami que ayudó a llevar a Messi a la MLS. - Foto: Getty Images

En una entrevista con ESPN, el exjugador elogió al mediocentro, destacando su personalidad y calificándolo como una gran persona. “Messi, amo a Messi. Por muchas razones, lo amo porque es un gran jugador, tiene una gran personalidad, es una gran persona”, afirmó Beckham en ese diálogo de febrero al considerar que lo que él hace con la pelota no tiene comparación y razón de admiración por el mundo del fútbol.

"AMO A LEO" David Beckham habló sobre la admiración que le tiene a Messi y se refirió a su desempeño en #Qatar2022.pic.twitter.com/5eL28WYew2 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 2, 2023

“En este último Mundial, la forma en la que jugó para su país para ganar la Copa y como la ganó, fue un momento increíble para él. Yo amo ver jugadores así”, afirmó el actual copropietario del Inter Miami, quien años atrás también confesó que una de las razones de su retiro fue haber competido contra el argentino.

Beckham señaló hace algún tiempo que la eliminatoria del PSG (donde él acabó su carrera) contra Barcelona en la temporada 2012-13 hizo que tomara la decisión de colgar los guayos. “Pese a mi edad, disfrutaba jugando y el equipo estuvo bien en los dos partidos. Hicimos cosas de las que estar orgullosos. No perdimos contra ellos. Messi me dobló en velocidad en una carrera sobre el terreno de juego durante el partido PSG-Barça, probablemente haya sido en ese momento”. Finalmente, el inglés cumplió su sueño de contar con el argentino en su equipo. ¿Qué vendrá de ahora en adelante para Messi?