Andrés Llinás hizo resonar a Millonarios en su matrimonio: fiesta en el altar como un hincha más con banderas y cantos

Protagonista dentro y fuera de las canchas. El defensa central Andrés Llinás se hizo sentir en su fiesta de matrimonio en la ciudad de Bogotá y también hizo resonar el nombre de Millonarios en el evento, sorprendiendo a varios invitados. Por más amor y compromiso ante su esposa Sofía Escobar, el jugador bogotano no pudo ocultar su pasión embajadora.

Andrés Llinás es de esos jugadores con identidad por un equipo de fútbol. Su lugar en el mundo es Millonarios y es canterano del club. Su debut fue ahí y su despedida será ahí. No se ve jugando en otro lugar en el fútbol colombiano. Y es que lo combina todo, es un símbolo azul y además que da garantías en la zona defensiva.

Su presencia da tranquilidad en la línea de cuatro y pudo configurar una de las mejores duplas defensivas de los últimos años en Millonarios con el costarricense Juan Pablo Vargas en las épocas del técnico Alberto Gamero. El internacional seguirá su carrera en México, mientras que Llinás se recupera de una lesión y respectiva operación.

Andrés Llinás, defensa de Millonarios, en el partido ante Real Cartagena Foto: @MillosFCOficial

Con Millonarios, Llinás ha levantado tres títulos: Copa Colombia, Liga Betplay y Superliga, todos ganados bajo la dirección técnica de Alberto Gamero. Estos objetivos alcanzados le permiten ser considerado un ídolo azul y ahora se espera que el regreso del defensa central sea lo más pronto posible. Por ahora, disfruta de sus matrimonio y la luna de miel, mientras avanza definitivamente en su recuperación.

El matrimonio de Andrés Llinás con sabor a Millonarios

El amor por Millonarios no se hizo esperar y Andrés Llinás invitó a la instrumental del equipo azul para amenizar el ambiente tras la cena con los invitados. En la fiesta no podía dejar atrás su pasión azul y gritó como un hincha más.

La boda de Andrés Llinas con temática de Millonarios pic.twitter.com/um4Pn75iSt — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) December 21, 2025

En los videos en las redes sociales se ve la fiesta y el momento en que la instrumental de Millonarios interrumpe y sorprende a los invitados, que cambiaron las gradas de El Campín por un salón privado donde se realizó la ceremonia. Llinás y su esposa Sofía Escobar se les vio muy felices y saltaron y gritaron como si estuvieran en el ‘Coloso de la 57’ y se dejaron ver como hinchas del ‘Embajador’. Se vieron trompetas, trapos y muchas camisetas del club.

El matrimonio de Andrés Llinás, hincha, canterano y jugador de Millonarios.



Llevó a las barras para que tocaran en vivo y se puso la del club de sus amores.



El sueño del pibe💙



pic.twitter.com/sHx8QBMM26 — Juez Central (@Juezcentral) December 21, 2025

Y es que hasta sacó la pinta ideal. Andrés Llinás se dejó ver con una camiseta ‘retro’ edición especial de Millonarios. Por su parte, Sofía Escobar sostuvo una bandera del club. Todo esto mientras el jugador se recupera de una intervención quirúrgica tras lesión en el cuello del pie de su pierna izquierda. En Millonarios esperan que esté de regreso antes de finalizar el primer semestre de 2026.

“A toda la gente de los comandos azules, infinitas gracias por hacer este día aún más especial. Compartir el amor por Millonarios con todos los que estuvieron presentes en este evento fue algo muy significativo. Lo vivimos de la mejor manera. Un abrazo y nos vemos en la cancha", dijo Andrés Llinás en las redes sociales.