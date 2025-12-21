Deportes

Andrés Llinás hizo resonar a Millonarios en su matrimonio: fiesta en el altar como un hincha más con banderas y cantos

Andrés Llinás fue protagonista del fin de semana en Colombia por su matrimonio en la ciudad de Bogotá. El jugador se recupera tras una intervención quirúrgica.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

22 de diciembre de 2025, 2:26 a. m.
Andrés Llinás en su fiesta de matrimonio.
Andrés Llinás en su fiesta de matrimonio. Foto: Tomado de redes sociales

Protagonista dentro y fuera de las canchas. El defensa central Andrés Llinás se hizo sentir en su fiesta de matrimonio en la ciudad de Bogotá y también hizo resonar el nombre de Millonarios en el evento, sorprendiendo a varios invitados. Por más amor y compromiso ante su esposa Sofía Escobar, el jugador bogotano no pudo ocultar su pasión embajadora.

Andrés Llinás es de esos jugadores con identidad por un equipo de fútbol. Su lugar en el mundo es Millonarios y es canterano del club. Su debut fue ahí y su despedida será ahí. No se ve jugando en otro lugar en el fútbol colombiano. Y es que lo combina todo, es un símbolo azul y además que da garantías en la zona defensiva.

Su presencia da tranquilidad en la línea de cuatro y pudo configurar una de las mejores duplas defensivas de los últimos años en Millonarios con el costarricense Juan Pablo Vargas en las épocas del técnico Alberto Gamero. El internacional seguirá su carrera en México, mientras que Llinás se recupera de una lesión y respectiva operación.

Andrés Llinás, defensa de Millonarios, en el partido ante Real Cartagena
Andrés Llinás, defensa de Millonarios, en el partido ante Real Cartagena Foto: @MillosFCOficial

Con Millonarios, Llinás ha levantado tres títulos: Copa Colombia, Liga Betplay y Superliga, todos ganados bajo la dirección técnica de Alberto Gamero. Estos objetivos alcanzados le permiten ser considerado un ídolo azul y ahora se espera que el regreso del defensa central sea lo más pronto posible. Por ahora, disfruta de sus matrimonio y la luna de miel, mientras avanza definitivamente en su recuperación.

Deportes

Barcelona, campeón de invierno; espectacular racha avisa a Real Madrid de Xabi Alonso: así va la tabla

Deportes

Aviso para Junior tras la final de Copa de Brasil: importante novedad le afecta en el sorteo de Libertadores

Deportes

Luis Díaz y Harry Kane dominan en la tabla de goleadores de la Bundesliga: Bayern expone todo su potencial

Deportes

Otra vez, Cucho Hernández: Nuevo mensaje para Néstor Lorenzo con gol y asistencia en goleada del Betis en LaLiga

Deportes

Inspirador mensaje de Harry Kane tras llegar a 100 goles en Bundesliga con el Bayern: Toca las fibras de Luis Díaz

Deportes

El lindo secreto que destapó Luis Díaz tras el gol que anotó con Bayern Múnich ante Heidenheim: Gesto desató ternura

Deportes

Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

Deportes

El alta tapada que tendrá Millonarios en 2026: vuelta de ídolo hace delirar a sus hinchas

Deportes

Andrés Llinás sale en defensa de los directivos de Millonarios: habló y ventiló su postura

Deportes

Hernán Torres lo confirma y sale a la luz: ficha clave en Millonarios no va más en 2025

El matrimonio de Andrés Llinás con sabor a Millonarios

El amor por Millonarios no se hizo esperar y Andrés Llinás invitó a la instrumental del equipo azul para amenizar el ambiente tras la cena con los invitados. En la fiesta no podía dejar atrás su pasión azul y gritó como un hincha más.

En los videos en las redes sociales se ve la fiesta y el momento en que la instrumental de Millonarios interrumpe y sorprende a los invitados, que cambiaron las gradas de El Campín por un salón privado donde se realizó la ceremonia. Llinás y su esposa Sofía Escobar se les vio muy felices y saltaron y gritaron como si estuvieran en el ‘Coloso de la 57’ y se dejaron ver como hinchas del ‘Embajador’. Se vieron trompetas, trapos y muchas camisetas del club.

Y es que hasta sacó la pinta ideal. Andrés Llinás se dejó ver con una camiseta ‘retro’ edición especial de Millonarios. Por su parte, Sofía Escobar sostuvo una bandera del club. Todo esto mientras el jugador se recupera de una intervención quirúrgica tras lesión en el cuello del pie de su pierna izquierda. En Millonarios esperan que esté de regreso antes de finalizar el primer semestre de 2026.

“A toda la gente de los comandos azules, infinitas gracias por hacer este día aún más especial. Compartir el amor por Millonarios con todos los que estuvieron presentes en este evento fue algo muy significativo. Lo vivimos de la mejor manera. Un abrazo y nos vemos en la cancha", dijo Andrés Llinás en las redes sociales.

Mas de Deportes

Andrés Llinás en su fiesta de matrimonio.

Andrés Llinás hizo resonar a Millonarios en su matrimonio: iefsta en el altar como un hincha más con banderas y cantos

Raphinha y Lamine Yamal celebran. Xabi Alonso analiza el juego ante Sevilla.

Barcelona, campeón de invierno; espectacular racha avisa a Real Madrid de Xabi Alonso: así va la tabla

Junior alza el título de campeón en Ibagué.

Aviso para Junior tras la final de Copa de Brasil: importante novedad le afecta en el sorteo de Libertadores

Luis Díaz celebra con Harry Kane.

Luis Díaz y Harry Kane dominan en la tabla de goleadores de la Bundesliga: Bayern expone todo su potencial

Momento de la asistencia y el gol de Cucho Hernández.

Otra vez, Cucho Hernández: Nuevo mensaje para Néstor Lorenzo con gol y asistencia en goleada del Betis en LaLiga

Harry Kane abraza a Luis Díaz tras el tercer gol del Bayern contra Heidenheim.

Inspirador mensaje de Harry Kane tras llegar a 100 goles en Bundesliga con el Bayern: Toca las fibras de Luis Díaz

Luis Díaz con Harry Kane.

El lindo secreto que destapó Luis Díaz tras el gol que anotó con Bayern Múnich ante Heidenheim: Gesto desató ternura

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol decidió sancionar de por vida a dicho juez

Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

Luis Díaz puso el 0-3 de la victoria del Bayern Múnich sobre Heidenheim

Gritó gol Luis Díaz en Bundesliga: anotó en su vuelta al Bayern e iguala récord personal

Jhon Jáder Durán profesó su amor por un club grande del FPC

Jhon Jáder Durán no lo esconde y profesa su amor a un grande de Colombia: “toda la p... vida”

Noticias Destacadas