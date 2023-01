Arde la Premier: canal y hora para ver Manchester United vs. Manchester City y Tottenham vs. Arsenal

El derbi de Manchester entre el United y el City en Old Trafford centra todas las miradas de la vigésima jornada de la Premier League, en la que el líder Arsenal espera afianzarse todavía más en la cabeza en su visita a la casa del Tottenham, que defiende la última de las plazas continentales en el derbi del norte de Londres.

Los de Erik ten Hag (35), cuartos y que acumulan ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones, cuatro de ellas en el campeonato doméstico, lucharán este sábado por ponerse a solo un punto de los de Pep Guardiola (39), que ostentan la segunda plaza a cinco unidades de los gunners.

“Es normal. Llegó un nuevo entrenador, hay que asentar muchas cosas, luego la mejora del equipo es evidente. No es sólo en cuanto a resultados, es todo. Lo que pasó en las temporadas anteriores es un problema del United, así que no lo sé, pero ahora es normal que el United esté ahí. Sigue ahí, arriba, luchando”, dijo Guardiola en rueda de prensa.

Además, los red devils llegan crecidos por el triunfo ante el Charlton (3-0) que les dio el pase a semifinales de la Carabao Cup, torneo del que se despidieron los citizens tras su sorpresiva derrota ante el Southampton (2-0).

Marcus Rashford se ha convertido en la figura de este Manchester United post-Cristiano Ronaldo - Foto: AP

Raphaël Varane y Bruno Fernandes regresarán al equipo, mientras que Donny van de Beek y Jadon Sancho se perderán un duelo al que podrían llegar a tiempo Diogo Dalot y Anthony Martial. En el City, el ‘tocado’ John Stones es la única duda de un conjunto que tendrá como principales referentes ofensivos a Erling Haaland, suplente en el duelo copero, y al campeón del mundo Julián Álvarez, titular los dos últimos partidos.

Guardiola trató de bajarle importancia a la derrota en Copa, asegurando que estarán listos para este nuevo clásico de la ciudad. “Es normal que ocurra. No estábamos preparados para ir allí y ser nosotros mismos. No hablo de ganar la Copa, no hablo de ganar partidos, debemos ser nosotros mismos, comportarnos como debemos en cada partido. Por desgracia, esta temporada me preocupaba un poco que pudiera ocurrir”, señaló.

Manchester City goleó 6-3 al United en el primer partido disputado esta temporada - Foto: AP/Martin Rickett/PA

Mientras, el Arsenal (44) podría aprovechar un posible tropiezo de los ciudadanos para aumentar, en el derbi del norte de Londres, su renta al frente de la clasificación. Para ello, los de Mikel Arteta deberán superar el último empate liguero ante el Newcastle (0-0) y derrotar a un Tottenham (33) que defiende la quinta posición de la tabla.

El actual líder de la Premier sufre la larga baja de Gabriel Jesús, que será reemplazado por Eddie Nketiah en el ataque. De resto, se espera el equipo que juega de memoria y al que Arteta le ha confiado este sorprendente rendimiento en lo que va de temporada, sabiendo que el resultado del derbi de Manchester podría ser favorable ante un posible tropiezo del City.

Arsenal solo ha perdido un partido de Premier esta temporada - Foto: AP

Las ‘urracas’ (35), por su parte, firmaron ante los gunners su segundo empate consecutivo y decimotercera jornada seguida puntuando para asentarse en el tercer puesto, que ahora tratarán de refrendar ante el Fulham (31), primero de los aspirantes a entrar en la zona europea.

El Liverpool, séptimo (28), se enfrentará al Brighton (27), con solo un punto menos, para tratar de olvidar el tropiezo ante el Brentford (3-1), que terminó con una racha de cuatro victorias ligueras consecutivas, y el Chelsea (25) necesita reaccionar ante el Crystal Palace después de no conocer aún la victoria en 2022, con tres derrotas, una en la FA Cup, y sumar solo un punto en sus últimos tres partidos ligueros.

Hora y canal para ver en vivo los partidos de la fecha 20

Viernes:

(3:00 p.m) Aston Villa vs. Leeds United

Sábado:

(7:30 a.m) Manchester United vs. Manchester City por ESPN y Star+

(10:00 a.m) Everton vs. Southampton

(10:00 a.m) Wolverhampton vs. West Ham

(10:00 a.m) Brighton vs. Liverpool

(10:00 a.m) Nottingham Forest vs. Leicester

(12:30 p.m) Brentford vs. Bournemouth

Domingo:

(9:00 a.m) Chelsea vs. Crystal Palace

(9:00 a.m) Newcastle vs. Fulham

(11:30 a.m) Tottenham vs. Arsenal por ESPN y Star+

Con información de Europa Press.