Arne Slot se rinde a los pies de Luis Díaz tras su brillante actuación ante el Soton por Premier

El Liverpool no tuvo su mejor partido este sábado - 8 de marzo - sin embargo, supo reaccionar en el segundo tiempo y se terminó ganado al colero Southampton con un marcador de 3-1. La victoria de los ‘Reds’ estuvo acompañada de una muy buena actuación de Luis Díaz, quien encaminó la remontada en Anfield.

“Puedo asegurarte que no le dije cumplidos a mis jugadores en el entretiempo. Creo que no me equivoco si digo que, en el entretiempo, las energías del equipo estaban muy bajas. Eso es lo que tuvimos que cambiar y el motivo por el que hicimos 3 cambios para, también, traer calidad y crear situaciones en el campo de juego", dijo el entrenador sobre su charla a medio tiempo.