¿Arturo Vidal le dice “no” a Boca? este sería su nuevo destino

Boca Juniors, es para muchos, el equipo más grande de Latinoamérica, por lo que regularmente se da el gusto de contratar jugadores extranjeros que son apetecidos por cualquier club. Este es el caso de Arturo Vidal, el mediocampista chileno que por años ha demostrado el excelente futbolista que es, por lo que los hinchas del equipo argentino en los últimos días se ilusionaron con el fichaje del exjugador del Inter de Milán.

Y aunque parecía que las condiciones estaban dadas para que el equipo del Sebastián Villa rompiera el mercado y contratara uno de los mejores futbolistas sudamericanos de los últimos años, el Flamengo de Brasil se metió en la discusión e iría por el volante chileno.

Vidal tendría entonces que decidir entre dos de los equipos más populares del continente, teniendo en cuenta que los brasileros tienen una mejor economía que les permite contratar a los mejores jugadores del continente, por lo que al chileno le ofrecerían un contrato hasta diciembre del 2023 con un salario muy superior al que le ofreció en un principio Boca Juniors. Por lo que algunos medios brasileros se animaron a decir, en las últimas horas, que el excompañero de James en el Bayern Múnich tendría todo acordado para llegar al equipo de Río de Janeiro.

🚨Arturo Vidal está a un paso del Flamengo.

*️⃣Desde su círculo íntimo, ya confirman que faltan detalles mínimos para que firme por 18 meses con el Flamengo.

*️⃣Todo indica que Boca quedará en el camino. pic.twitter.com/MWHp5AMkiI — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 3, 2022

Flamengo en varias ocasiones había mostrado su interés por Arturo Vidal y a su vez, el jugador chileno había mostrado su simpatía por el equipo rojinegro de Brasil, incluso vistiendo su camiseta públicamente y compartiéndolo a través de sus redes sociales oficiales.

Y aunque en Argentina los hinchas de Boca estaban ilusionados con la llegada de Vidal, ya que un familiar del futbolista manifestó en una entrevista que el fichaje podría darse en los próximos días, al parecer el interés de Flamengo y su propuesta harían que el exjugador de Colo Colo no llegara al histórico equipo argentino.

“Creo que hay un 70, 80 % de que se haga lo de Boca. La semana que viene debería resolverse (…) Arturo me dice que sería muy importante para él jugar en Boca, él siente que sería muy bueno para su carrera”, afirmó hace algunos días Gonzalo Vásquez, primo y excompañero de Arturo Vidal por lo que en los medios argentinos tomó mucha fuerza el posible fichaje.

Pero todo indica que los hinchas de Boca tendrían que desilusionarse, ya que el chileno optaría por darle el “sí” al Flamengo, para ir a vestir los colores del equipo más popular de Brasil, que pretende ganar la Liga de su país y sobre todo conquistar la Copa Libertadores de América, donde está enfrentando al Deportes Tolima por los octavos de final.

Insólito: un trámite bancario enreda el viaje de Miguel Borja a firmar con River

La novela de Miguel Ángel Borja y su fichaje por River Plate parecía haber llegado a su fin con el acuerdo firmado entre clubes; sin embargo, un capítulo más salió a la luz en las últimas horas. El cordobés ya tenía preparadas las maletas para emprender vuelo a territorio argentino, pero tendrá que esperar un poco más a raíz de un problema burocrático que impide concretar la operación.

De acuerdo con lo que informó el diario olé, el problema obedece a “restricciones cambiarias” por parte del Banco Central de Argentina. Dado que el trato se cerró a cambio de casi 7 millones de dólares, el cambio de divisa del peso argentino al dólar ha sido un inconveniente extra al pago desde River hasta las cuentas en Colombia del Junior de Barranquilla.

Aunque a Borja ya le han informado que debe viajar a la revisión médica y la presentación oficial, el cuadro tiburón no le permitirá salir hasta que tengan en sus manos el pago acordado con el conjunto ‘millonario’. Medios argentinos apuntan a que este inconveniente no cambiará las condiciones para que el delantero de la Selección Colombia se convierta en refuerzo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, pero de momento no se tiene una hora tentativa para que todo quede solucionado y Junior reciba el dinero.

A Miguel Ángel solo le resta esperar el ‘ok’ de su club actual para poder viajar a Buenos Aires y allí firmar su contrato hasta el año 2025. El atacante ya tuvo tiempo para despedirse de sus amigos en la capital del Atlántico y, obviamente, de sus compañeros de equipo que le desearon lo mejor para este nuevo reto que iniciará con la mirada puesta en la vuelta de octavos de final de Copa Libertadores.