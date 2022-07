En Alemania piden que su selección se retire del Mundial de Catar 2022, ¿por qué?

El resultado de una encuesta evidenció que los ciudadanos de ese país prefieren que su equipo nacional no participe.

Casi la mitad de los alemanes cree que la selección de fútbol de Alemania debería renunciar a jugar en el Mundial de Catar 2022 por las violaciones en dicho país a los derechos humanos, según un sondeo publicado este domingo.

Los encuestados también han expresado su desagrado por las muertes de trabajadores durante la construcción de los estadios de fútbol para la cita mundialista.

La encuesta, realizada por el instituto demoscópico YouGov, arroja que el 48 % de los entrevistados vería con buenos ojos que la Mannschaft, el conjunto dirigido por Hansi Flick, se retire de la Copa del Mundo. Solo 28 % sostuvo que la selección alemana no debe perderse el Mundial, mientras que 24 % optó por no emitir una opinión al respecto.

El Mundial de Fútbol de Catar se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Alemania integra el Grupo E, en el que juega contra Japón, España y Costa Rica por la clasificación a la fase eliminatoria.

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DBF), Bernd Neuendorf, tiene intención de viajar a Doha junto con la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, antes de que comience el torneo.

La Comisión de Deportes del Bundestag (Parlamento) tratará la situación del país anfitrión en una audiencia este lunes, luego de que el rico emirato hubiera sido criticado por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la explotación de los inmigrantes. El Gobierno rechaza las acusaciones y aduce reformas a favor de los trabajadores extranjeros.

Los informes sobre la discriminación de los homosexuales también han causado revuelo recientemente. En Catar, la homosexualidad está prohibida por ley y se castiga con hasta siete años de prisión. Sin embargo, según el emir, Tamim bin Hamad al Zani, todos los invitados serán bienvenidos en la Copa del Mundo, independientemente de su orientación sexual.

Una vista general muestra las banderas de los países clasificados para la Copa del Mundo de 2022 en la capital de Qatar, Doha, durante una ceremonia de izamiento de la bandera de los últimos países restantes en clasificar, el 16 de junio de 2022. (Foto de Mustafa ABUMUNES / AFP) - Foto: AFP

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, ha respondido al respecto que las obras del Mundial de Catar, que se celebra este año, han dado “dignidad y orgullo” a sus trabajadores, a pesar de que se estiman en más de 6.500 las muertes durante la construcción de los estadios y demás infraestructuras, y ha indicado que la Fifa “no es la policía del mundo” ni “la responsable de todo lo que sucede”.

“Cuando hablamos de este tema, que es el trabajo, del trabajo duro... Estados Unidos es un país de inmigración, mis padres también emigraron de Italia a Suiza. Cuando le das trabajo a alguien, incluso en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo. No es caridad. No le das algo a alguien y dices: ‘Quédate donde estás. Yo te doy algo y me siento bien’”, declaró durante la Conferencia Mundial del Instituto Milken en Los Ángeles (Estados Unidos).

Según reveló en diciembre The Guardian, más de 6.500 trabajadores migrantes han perdido la vida en Catar desde 2010, cuando el país fue designado sede del Mundial de fútbol de 2022 y puso en marcha la construcción de grandes infraestructuras para la cita, como estadios, hoteles, aeropuertos o líneas de transporte.

Además, Amnistía Internacional también denunció que Catar tiene “paralizados” los cambios que había prometido sobre su sistema laboral, manteniendo las “viejas prácticas abusivas” contra la mano de obra migrante, de dos millones de personas, como explotación, trabajo forzoso, impago de salarios y condiciones de vida insalubres.

Durante la conferencia, cuando se le preguntó si la Fifa donaría parte de sus ganancias en el Mundial a compensar a las familias de los trabajadores muertos durante las obras, Infantino desvió el tema y afirmó que ya habían conseguido introducir un salario mínimo y mejores derechos laborales.

En este sentido, el dirigente suizo aseguró que solo habían fallecido tres trabajadores en las obras de construcción de los estadios. “La Fifa no es la policía del mundo ni es responsable de todo lo que sucede en el mundo. Pero gracias a la Fifa y gracias al fútbol hemos podido abordar el estado de los 1,5 millones de trabajadores que trabajan en Catar”, subrayó.

*Con información de Europa Press.