Así quedó la tabla de descenso de la Liga Betplay tras disputarse la fecha 18

Este lunes 8 de mayo se cerró la fecha 18 de la Liga Betplay en la que, a falta de dos jornadas, ya tiene cuatro clasificados de los ocho que jugarán las finales del fútbol profesional colombiano. Por lo que se vienen dos fechas de muchas emociones tanto en la tabla general de campeonato, como en la del descenso.

Águilas Doradas de Rionegro, Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali ya lograron su clasificación a los cuadrangulares, por lo que quedan solo cuatro cupos para definir los semifinalistas del primer semestre. Sin embargo, hay otra tabla que ha tenido mucha atención este año y es la del descenso, que pese a faltar todo un semestre para conocer los que equipos descendidos, se ha robado el protagonismo al tener a dos equipos históricos de Colombia peleando por seguir en primera división.

Deportivo Cali y Once Caldas, sorpresivamente, se encuentran en los últimos puestos en la tabla de descenso. Por lo que tanto azucareros como caldenses han intentado sumar puntos para alejarse del fantasma de la B. La buena noticia para sus hinchas es que ambos consiguieron la victoria en la fecha 18, lo que les da un respiro de cara al descenso.

El 'Pibe' Valderrama recibió una homenaje en el estadio del Cali. - Foto: Twitter: @AsoDeporCali

El equipo verdiblanco derrotó como local al Envigado, lo que le permite tener cuatro victorias en los últimos cinco partidos, solo perdiendo ante su clásico rival América de Cali. Once Caldas, por su parte, cortó una racha de casi dos meses sin conocer la victoria y volvió a sumar tres puntos al derrotar al Junior de Barranquilla en el estadio Palogrande de Manizales.

Los otros cuatro equipos en lucha por no descender perdieron todos sus partidos en la fecha 18. Unión Magdalena cayó en su visita al Atlético Bucaramanga, Atlético Huila perdió jugando como local ante el América, Alianza Petrolera perdió en su vista al Deportes Tolima y Jaguares terminó goleado en su visita al Deportivo Pasto.

Once Caldas VS Junior. - Foto: Dimayor.

Con estos resultados, así quedó la tabla del descenso, teniendo en cuenta que los promedios son los que determinarán los dos equipos descendidos cuando se terminen las 20 fechas de la Liga Betplay del segundo semestre:

20. Unión Magdalena 1.00

19. Atlético Huila 1.00

18. Once Caldas 1.14

17. Alianza Petrolera 1.16

16. Deportivo Cali 1.22

15. Jaguares 1.22

14. Deportivo Pasto 1.20

13. Envigado 1.26

Pinto revela qué les dijo a los jugadores y hace cuentas para estar entre los ocho

Desde que las posibilidades matemáticas existan, todo es posible. Lo saben Jorge Luis Pinto, los jugadores del Deportivo Cali y la hinchada. El equipo azucarero, que apenas dos meses atrás era último en la Liga BetPlay, hoy se aferra a sumar de a tres puntos y que otros resultados les favorezcan para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

En la noche de este 8 de junio, el cuadro de la capital del Valle se impuso dos tantos a cero, recibiendo al Envigado en el Estadio Palmaseca. Lo hizo con una anotación de Kevin Velasco, que cada vez demuestra más por qué usa el dorsal ‘10′ en su camiseta, y de Gustavo Adrián Ramírez, el paraguayo que después de semanas de sequía se reconcilió con la red: lo mejor es el estado anímico del equipo a falta de dos fechas para que termine la primera fase del torneo.

Hoy, Deportivo Cali es décimocuarto en el rentado local, pero está a solo tres puntos del octavo en la tabla de posiciones, Junior de Barranquilla. Entonces, ¿por qué no soñar?

En conferencia de prensa luego de la victoria sobre el Envigado, Jorge Luis Pinto fue preguntado si cree que su equipo se meterá entre los ocho mejores de la Liga BetPlay y no ocultó que esa ha sido la motivación las últimas fechas.

Jorge Luis Pinto criticó decisiones de la Dimayor en contra del Cali. - Foto: Captura de pantalla: Rueda de prensa de Deportivo Cali tras su partido con Jaguares de Win Sports, Min 3:54

“Hoy le dije a mi equipo que había que soñar, que uno en la vida tiene que soñar, y hay que soñar.… Vamos a ver cómo nos va en Montería, en estos dos partidos tenemos que buscar los puntos, primero, por nuestro promedio y, segundo, por ascender propiamente. Si las cosas en un momento se dan y trae esas circunstancias, bienvenidas”, comentó el timonel del conjunto verdiblanco.

Los dos partidos a los que hizo alusión Pinto son ante Jaguares, el próximo 12 de mayo, y Boyacá Chicó, el 17 de mayo. El primero, sin duda, será el partido más exigente, dada la dificultad de jugar en la capital de Córdoba.

Ahora bien, para que el milagro se le dé al Deportivo Cali, es necesario lo siguiente: que Junior no sume más de tres puntos y que Santa Fe no sume más de cuatro puntos. Además, La Equidad, Tolima y Medellín no deberán sumar más de cinco puntos.