Así se jugará la quinta fecha de los cuadrangulares que podría confirmar los dos finalistas de la Liga Betplay

La cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay dejó a dos ganadores, unos heridos y otros dos totalmente eliminados, en la búsqueda por ser finalistas del fútbol colombiano en este diciembre. El grupo A tiene a Junior de Barranquilla con la primera opción, mientras que en el B, Deportes Tolima domina a placer y tiene el punto invisible.

Uno de los eliminados en la cuarta fecha fue Santa Fe, que anhelaba ganar en su visita al Manuel Murillo Toro, pero su esfuerzo fue insuficiente y Deportes Tolima obtuvo los tres puntos en la ciudad de Ibagué que le permite quedar líder en solitario con 10 puntos. Una victoria o un empate en la quinta jornada, confirmará su presencia en la final de la Liga Betplay.

En ese mismo grupo, Atlético Bucaramanga hizo la tarea y derrotó a Fortaleza, que también quedó eliminado. Un 2-0 en el estadio de Techo de Bogotá le fue suficiente para quedarse con los tres puntos. Ahora, en la quinta fecha, el club bumangués se verá las caras con Deportes Tolima en el Américo Montanini de la capital de Santander, al que tendrá que ganarle obligatoriamente para no quedar eliminado.

Tolima y Junior, candidatos a ser finalistas de la Liga Betplay. | Foto: Colprensa

En el grupo A la situación es más pareja e incluso el Independiente Medellín, último con dos puntos, todavía tiene posibilidades de clasificar y le daría valor al punto invisible que obtuvo en el todos contra todos. El DIM, en un acto heroico, deberá ganar todo lo que le queda (clásico vs. Nacional y Junior en el Atanasio) para llegar a ocho puntos y que el equipo barranquillero no sume más unidades, para empatarlo en el primer puesto. Además, está obligado a derrotar a Nacional y que América haga la tarea en el Metropolitano y sume tres puntos ante el Tiburón. En la última jornada, seguirán vivas las opciones si le gana al club de la Costa Caribe y el Verdolaga gana en el Pascual Guerrero (todos empatarían con ocho puntos).

Junior, principal candidato a ser finalista en el grupo A

Con la victoria ante Atlético Nacional, Junior de Barranquilla quedó en buena posición y otra victoria en la quinta fecha, ante América de Cali en el Metropolitano para llegar a 11 puntos, podría asegurarle en la final, siempre y cuando Atlético Nacional pierda o empate ante el DIM en el clásico paisa.

Atlético Nacional tendrá que obligatoriamente ganarle al DIM para revivir sus opciones y esperar que Junior no le gane a América para que las osas sigan reñidas en el grupo. El club vallecaucano, que parecía con pocas posibilidades, va al Metropolitano en la quinta jornada a jugarse una verdadera final y mantener chances de la final, además que rematará en la última jornada con el Verdolaga en el Pascual Guerrero.

Así se jugará la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay

Miércoles 3 de diciembre - Grupo B

6:20 pm: Fortaleza vs. Independiente Santa Fe, estadio de Techo.

8:30 pm: Bucaramanga vs. Deportes Tolima, estadio Américo Montanini.

Jueves 4 de diciembre - Grupo A