Así va la apuesta para quedarse con el pase de Gio Moreno

Independiente Santa Fe es uno de los clubes históricos del fútbol nacional. En la puja por intentar quedarse con jugadores libres estuvo muy activo. Sin embargo, al parecer el club ha puesto sus ojos en Gio Moreno a horas del cierre del último mercado de pases de la Liga Betplay para el segundo semestre del año en curso.

Según conoció SEMANA, el jugador sí tuvo contactos con el presidente de la institución, Eduardo Méndez, el cual hizo las gestiones para hablar con el entorno del jugador e intentar convencerlo, finalmente, la respuesta por parte de Gio fue negativa ante la propuesta, argumentando que su deseo era mantenerse sin jugar en el campeonato que se aproxima a la mitad y dedicarse a disfrutar de su familia en la ciudad de Medellín.

No obstante, el periodista Julián Capera en la mañana de este viernes -19 de agosto- ha revelado que Santa Fe intenta por última vez, y antes del vencimiento de los términos, que el ex futbolista de la Selección Colombia y Racing en Argentina, acceda a las pretensiones que tienen los rojos por tenerlo en su nómina. Noticia que se confirmaría al término del día.

Por otra parte, el comunicador de ESPN confirmó la información que en principio se había dado la noche anterior, en la que se acercaba el nombre del ex volante del Cali, Carlos Lizarazo al equipo rojo. Ya con un panorama más claro, el comunicador sentenció: “es esperado esta tarde en Independiente Santa Fe. Firmará inicialmente hasta diciembre”.

Carlos Lizarazo es esperado esta tarde en Independiente Santa Fe. Firmará inicialmente hasta diciembre.



A esta hora el equipo cardenal hace el último intento por Giovanni Moreno. El libro de pases cierra esta noche.

Noticia positiva para el cuadro bogotano, ya que suma un nombre más a su plantel en medio de la desazón que generó la no llegada de Yeison Gordillo, quien tras varios días de conversaciones con el equipo cardenal, prefirió irse al Junior de Barranquilla y en la tarde de este viernes, podría firmar con los ‘tiburones’.

“Yo estaba tranquilo, venía hablando hace un mes con él, siempre me dijo que había que esperar un documento de San Lorenzo, ya que estaba tratando de solucionar para ir a litigio, durante todo ese tiempo me manifestó eso. Yo lo llamé durante la semana y le dije que entrenara, que estuviera al tanto del equipo mientras llegaba el documento, ya habíamos arreglado valores, salario”, dijo Eduardo Méndez en conversación con Caracol Radio.

Asimismo, reveló detalles de la negociación y las complicaciones que perjudicaron que el trato no se diera para los intereses comunes: “El martes en la noche me escribió que estaba difícil, que no llegaba el documento y que como yo le había manifestado que el técnico me estaba presionando para traer un refuerzo, me manifestó que no llegaba el documento y que tenía libertad para contratar a otro jugador, razón por la cual nosotros habíamos tenido conversaciones con un uruguayo que ya había jugado con el técnico y ya pasó exámenes y comenzó a entrenar con Santa Fe”.

Finalmente, el dirigente mostró parte de su enfado por cómo el jugador decidió a último momento que desechaba las opciones por los rojos, para ir a jugar en Barranquilla: “Uno confía, además que es un jugador histórico de Santa Fe y han manifestado el amor a la camiseta, pero su comportamiento nos ha dicho que esto es una profesión y el amor a la camiseta pasa a un segundo plano y la parte económica primó en él. No fue mucho la diferencia entre lo pactado y lo de Junior, pero él está pensando en su situación económica y por eso se fue para allá”.