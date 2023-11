Atención: Titular de la Selección Colombia fue desconvocado para duelo frente a Paraguay por lesión

El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informó que el jugador Deiver Machado, que juega en el R. C. Lens de Francia, “no podrá continuar en la convocatoria, debido a molestias físicas que le impiden estar en plenitud de condiciones”.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores se permite comunicar que el jugador Dávinson Sánchez, del Galatasaray, no podrá continuar en la convocatoria debido a la tarjeta amarilla recibida en el partido frente a Brasil y por reglamentación debe ser liberado, para presentarse a su club lo antes posible. Dávinson deberá cumplir con la fecha de sanción de manera automática, en aplicación de las leyes establecidas para la competencia”, dijeron desde la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado.

“Un descanso obligado. Quería estar disponible contra Brasil, iba a ser un partido especial para mí, pero no me lamento. Estoy aprovechando estos días para llegar a ese partido contra Paraguay de la mejor manera posible”, expresó el jugador de Fluminense en rueda de prensa.

A la expectativa están otros jugadores como Kevin Castaño que, según informó Lorenzo, en el juego con Brasil , salió del partido no solo para aumentar el ataque, sino también porque sintió una molestia física.

“Paraguay viene detrás de nosotros, necesita los tres puntos. Nosotros no nos escondemos, sabemos que tenemos que ir a proponer también condiciones, tenemos un equipo para hacerlo, al profe no le da miedo jugar, no le da miedo ser valientes”, analizó desde Barranquilla.