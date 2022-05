Atlético Bucaramanga presenta queja formal por el arbitraje del partido frente a Millonarios

Las finales del fútbol profesional colombiano para el semestre apertura iniciaron apasionantes, ocho equipos en dos grupos luchan por hacer parte de la gran final que decidirá el nuevo campeón del campeonato local.

Entre el sábado y domingo se dieron los primeros resultados, sin embargo, fue el partido entre Millonarios y Bucaramanga en Bogotá uno de lo más atractivos de la jornada, lastimosamente no en toda su medida por lo deportivo. El cuadro embajador se llevó los tres puntos gracias a un solitario gol de penal anotado por Diego Herazo. La falta sobre Daniel Ruiz fue objeto de polémica en redes sociales por parte de los hinchas Leopardos que cuestionaron la decisión del árbitro Bismarks Santiago.

Gracias a esos tres puntos, los azules se suben a lo más alto del cuadrangular y empiezan a ilusionarse con una nueva final. Su próximo partido será ante Nacional en el Atanasio a principios de la semana que viene, recordando que no habrá fecha el domingo a raíz de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el país.

“Esta semana larga es buena, pero se debe hacer énfasis en que este equipo debe ser propositivo en todo lado, no lo cambiaremos. Ir a buscar al rival en campo contrario, lo buscamos y lo mejoramos”, afirmó Alberto Gamero en la rueda de prensa.

Tabla de posiciones - Liga BetPlay (cuadrangulares)

Grupo A

Millonarios - 3 puntos (+1)

Atlético Nacional - 1 punto (0)

Junior - 1 punto (0)

Bucaramanga - 0 puntos (-1)

Tras el partido y las reacciones, durante este lunes -23 de mayo- el que se sintió perjudicado por el arbitraje en el juego, Atlético Bucaramanga, sentó posición de descontento y a través de un comunicado oficial presentó una queja formal hacia la Comisión Arbitral del FPC.

La misiva que cuenta con cuatro puntos inicia de la siguiente manera sobre la jugada en particular: “Se le hizo saber que el juez central decretó una pena máxima inexistente, basado en una simulación del jugador Daniel Ruiz, perteneciente a Millonarios; que nunca hubo penal y como tal, el futbolista debió ser amonestado y sancionado por engañar”.

Los señalamientos se hacen, luego de que no fuera de total claridad que el contacto sobre el jugador de Millonarios fuera producido por el defensa de Bucaramanga, al parecer, se podría intuir que el ‘10′ de los ‘embajadores’ espera y busca chocar con su rival, quedando a consideración del árbitro que existe la posibilidad que dicha acción no sea penal, por el contrario, podría representar amonestación al atacante por simulación.

El cuadro de Bucaramanga defendió su posición de negativa y criticó que el árbitro no hubiese utilizado la herramienta de VAR para tomar la decisión final: “La decisión arbitral al no utilizar la herramienta tecnológica establecida VAR, perjudicaron al Bucaramanga, generando desconfianza, no solo para el club sino también para los aficionados del fútbol y los medios de comunicación en general”.

Finalmente, el comunicado muestra el pedido de los ‘leopardos´ hacia los organismos del fútbol colombiano exigiendo el cumplimiento de las normas en el campo de juego: “El Bucaramanga le solicitó a la comisión arbitral, Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol que garantice a través de los árbitros designados para los siguientes partidos, el cumplimiento de las normas en el campo de juego, como también el uso de ayudas tecnológicas como el VAR”.

Hasta el momento, se conoce la solicitud por parte del equipo bumangués, a su vez se espera en los próximos una respuesta por parte de Dimayor al caso y la resolución final sobre lo sucedido que de haber sido una decisión mal tomada, afectó el arranque de Bucaramanga en las finales.