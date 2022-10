Atlético Nacional tiene nuevo técnico: Paulo Autuori vuelve con sed de revancha

El futuro de Atlético Nacional empieza a tomar forma con el nombramiento del técnico que llegará a asumir las riendas del equipo profesional para lo que queda de la presente temporada y el 2023, cuando volverán a afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores como vigentes campeones de Colombia.

Paulo Autuori, que ya tuvo un ciclo por la institución verdolaga, regresa con el objetivo de tomar revancha de un primer paso que no fue para nada el esperado. A través de sus redes sociales, el club informó que el exAthletico Paranaense será presentado el día 13 de octubre, misma fecha del partido como locales ante Once Caldas.

“Atlético Nacional le da la Bienvenida al profesor Paulo Autuori, entrenador brasileño, bicampeón continental, campeón mundial de clubes y campeón en varios países con diversos equipos”, indica el comunicado.

Para sorpresa de los hinchas, Autuori no llegará para preparar el proyecto del año entrante, sino que asumirá al equipo en la recta final hacia los cuadrangulares y peleará por la clasificación que está bastante complicada con varios equipos grandes intentando apoderarse de uno de esos cupos en los ocho.

Pedro Sarmiento, que asumió la dirección técnica en reemplazo de Hernán Darío Herrera, estará al mando del equipo hasta el día de la presentación de su colega, es decir, en el clásico ante Medellín y los dos partidos de local frente a Águilas Doradas y Once Caldas, claves en busca de consolidarse junto a los parcialmente clasificados.

Primer ciclo en deuda

Después de la salida de Autuori, en mayo de 2019, por el banco de Atlético Nacional han pasado un total de cinco técnicos distintos: Alejandro Restrepo (dos veces como encargado), Juan Carlos Osorio, Hernán Darío Herrera, Alexandre Guimaraes y Pedro Sarmiento, lo que habla de un problema de raíz para consolidar un proyecto, aún cuando los verdolagas salieron campeones del primer semestre en este 2022.

Con nuevo presidente al mando, ahora solo faltaba la decisión de un nuevo técnico que comandara el barco con el ‘ok’ de los dueños, que han sido contundentes con sus decisiones en los últimos meses. Reinaldo Rueda estuvo en la carpeta de candidatos, pero al final es Autuori el que se queda con el puesto sin muchos argumentos de lo que fue su primer ciclo.

Entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, el brasileño dirigió un total de 29 partidos, de los cuales fueron 10 ganados, 10 empatados, 9 perdidos para un pobre rendimiento de apenas el 46 %, lejano de los números que necesita un equipo como Atlético Nacional.

A su favor, Autuori estuvo en una época complicada por el fallo del TAS que les impidió contratar jugadores hasta que no resolvieran la pugna con Cortuluá por el pase de Fernando Uribe. Al no poder contratar los jugadores que tenía en mente para su proyecto, los resultados no se dieron y por ende fue destituido a mediados del apertura, dejando su lugar para Restrepo.

Su último equipo en Sudamérica fue el Athletico Paranaense de Brasil - Foto: Pool

Las principales causas de su salida fueron las tres eliminaciones sufridas en menos de seis meses. La primera fue en el finalización 2018, cuando un empate (2-2) frente a Leones los dejó fuera de la fiesta de los ocho, fracaso que se le adjudicó al cuerpo técnico anterior y no propiamente al de Autuori.

Pero en el arranque de 2019 se llevaron el golpe de ser eliminados en la fase 3 de la Libertadores a manos de Libertad (Paraguay), un resultado que ya empezaba a complicar las cosas para el DT. El detonante fue en la Copa Sudamericana de ese mismo año, cuando Fluminense los goleó 4-1 en el partido de ida de la segunda ronda y allí el estratega separó sus caminos de la institución antioqueña hasta hoy, cuando vuelve a ser nombrado para una revancha que tendrá como objetivo principal volver a ser protagonistas a nivel continental.