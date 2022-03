Barcelona quiere hacerle un partido de despedida a Messi y ya le tienen fecha

El jugador argentino Leo Messi puso rumbo a París en verano de 2021 sin poder despedirse de la afición del FC Barcelona, club en el que se crió y jugó hasta la temporada pasada, por lo que el presidente blaugrana, Joan Laporta, quiere y espera que el histórico 10 pueda tener un homenaje de despedida en el Camp Nou ante su afición, y apunta como fecha “fantástica” a 2024 con el 125º aniversario de la entidad.

Según ha sabido Europa Press, la idea de Joan Laporta es dar carta blanca a Leo Messi para que tenga la despedida ante la que fue su afición “cuando quiera”, aunque vería como una oportunidad de oro poder hacerlo, con todos los honores, en el marco de ese 125º aniversario, en noviembre de 2024.

Además, el presidente blaugrana cree firmemente en que es posible reconducir la situación actual entre club y jugador, sobre todo a nivel “institucional”. Y una manera de lograrlo sería pactar ese merecido homenaje a un Leo Messi que con 778 partidos es el jugador con más duelos disputados en la historia del club, además de ser su máximo goleador con 678 goles.

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi llora durante una rueda de prensa en el estadio Camp Nou de Barcelona el 8 de agosto de 2021. - Messi contuvo las lágrimas al comenzar una rueda de prensa en la que confirmó que se marcha del Barcelona, ​​donde ha jugado toda su carrera. . (Foto de Pau BARRENA / AFP) - Foto: AFP

Cifras de ensueño y que asustan a quienquiera que busque igualarle. Pero ello no quita que, en agosto de 2021, se hiciera oficial su salida tras no renovar su extinto contrato. Una situación difícil para ambas partes, pero el club optó por no sacrificar la competitividad en la plantilla a costa de dedicar la mayoría de unos reducidos recursos a renovar al 10.

“Messi tendrá su despedida cuando él quiera. Y sería fantástico hacerlo en el 125º aniversario. Él no se fue contento porque no entendió por qué no podía seguir. Le gustaría no haberse ido”, explicó Laporta en un encuentro con medios en el que estuvo Europa Press.

No obstante, con el paso ya de los meses y con el jugador en el Paris Saint-Germain, desde el club blaugrana creen que el argentino, pese a la rabia sentida en su momento, ya entiende la decisión de un FC Barcelona que entonces no quiso comprometer su viabilidad económica y rechazó el pacto con el fondo inversor CVC que proponía LaLiga y que habría permitido inscribir a Messi.

“Me dolieron sus palabras”

La relación entre Messi y Laporta, que fue muy buena tras el primer ciclo del presidente en el club, se deterioró luego de las negociaciones fallidas que terminaron con el fichaje del argentino por el PSG.

Después de lo sucedido, el directivo aseguró que esperaba que Messi “aceptara jugar gratis”, versión que fue desmentida por el propio futbolista.

El argentino aseguró que nadie en el FC Barcelona le pidió que jugara gratis esta temporada para poder renovarle y, por ello, cree que las palabras del presidente Joan Laporta sobre este tema están “fuera de lugar”. También comentó que le gustaría regresar al club blaugrana a ayudar “en lo que pueda”.

“Como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club”, aseguró en una entrevista a Sport.

En este sentido, Messi aseguró que su deseo era seguir en Barcelona. “Las ganas y el deseo mío y de mi familia eran de quedarnos en Barcelona. Nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente”, manifestó.

“Las palabras de Laporta me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, se sinceró.

No obstante, tiene claro que tanto él como su familia quieren vivir en la Ciudad Condal y que le gustaría regresar al FC Barcelona para ayudar al club. “Sí. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien”, concluyó.

*Con información de Europa Press.