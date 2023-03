Barcelona se aseguró el futuro con el fichaje estelar de João Mendes, hijo de Ronaldinho

Aunque sin el mismo apodo o nombres como suele pasar en las dinastías del fútbol, João Mendes llevará a su espalda el peso de que Ronaldinho es su padre y deberá hacer respetar su trayectoria exitosa en el Barcelona, club donde brilló de gran forma tras años maravillosos en lo que hizo emocionar a los aficionados propios y ajenos. El hijo de la figura brasileña que este jueves firmó con el club blaugrana, hasta ahora no ha logrado debutar como profesional, pero es calificado como un jugador de gran calidad que puede llegar al primer equipo de Xavi Hernández.

“Tiene buena planta”, dijo Joan Laporta, presidente del Barcelona días atrás cuando ya se rumoreaba de la contratación de Mendes para la Masia del equipo español. Ahora, una vez se hizo oficial el trato, la cuenta del equipo base informó así el acuerdo entre las partes: “El jugador João Mendes ha firmado, en presencia del directivo Soler Ferre y del director del Fútbol Formativo José Ramon Alexanco, su incorporación al FC Barcelona en la etapa juvenil”.

João Mendes no ha debutado como profesional. - Foto: @FCBmasia

El futbolista que escribirá a partir de ahora su propia historia, nació en 2005 y ha tenido la oportunidad de hacer parte del París Saint-Germain (PSG) en equipos juveniles y la academia del Flamengo, a la par de su última experiencia en el Cruzeiro de Brasil, donde militó recientemente, pero que terminó su paso luego de rescindir su contrato para ir por primera vez al Barcelona, club al que llega sumamente motivado y con expectativas altas por triunfar.

Entre sus características más fuertes está el que se puede mover por todo el frente de ataque y cuenta con un buen biotopo para ser ‘9′ o carrilero. A través de su cuenta de Instagram, la nueva joya del equipo culé demostró la alegría por su vinculación a esta nueva oportunidad de triunfar: “¡Muy feliz y agradecido por la oportunidad! Visca Barça”, escribió.

Días atrás, ‘Dinho’ recibió en España el Trofeo Leyenda, galardón que fue entregado por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien estuvo acompañado de Sandro Rossell, expresidente del conjunto blaugrana. Después del evento, el campeón del mundo con Brasil en el Mundial de 2022 reveló que su hijo tendrá la oportunidad de vestir la camiseta del Barcelona, equipo en el que jugó entre 2003 y 2008. En su paso por el conjunto catalán dejó un gran legado, al ganar dos ligas españolas, dos Supercopas y una Champions League.

“Nunca estoy fuera del club. El Barcelona es parte de mi vida. Donde voy llevo al Barcelona conmigo. Con la llegada de mi hijo al Barça estaré más presente”, reveló Ronaldinho en conversación con la emisora RAC-1.

La llegada del delantero, de 17 años, al Barcelona se dio tras estar a prueba y recibir el aval del entrenador João Mendes. Fruto de la relación de Ronaldinho con la bailarina Janaína Natielle Mendes, en la temporada pasada el joven estuvo con el equipo sub-17 de Cruzeiro, del cual salió como agente libre para ir en búsqueda de una nueva aventura.

Ronaldinho y João Mendes de Assis Moreira. - Foto: Getty Images/Xavi Torrent//Instagram _mendesjoao_

Según explica el diario AS, “João Mendes de Assis Moreira es delantero centro (zurdo) y cuenta con la ventaja de tener pasaporte español. Su carrera es una incógnita, ya que, casi con 18 años, no ha terminado aún de romper y no ha pasado por inferiores aún de la selección brasileña”.

Esta joven promesa es representada por su tío Roberto de Assis, hermano de Ronaldinho, que también jugó al fútbol y fue su agente. “No hace falta recordar la buena relación que une a Ronaldinho con Joan Laporta, el presidente que lo fichó como bandera de su primer proyecto y el jugador que devolvió a la cima al club azulgrana”, agrega el medio español.