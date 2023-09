Barcelona se convierte en una aplanadora contra el Real Betis y presiona al Real Madrid en LaLiga

El show de los catalanes

El campeón de Liga estuvo lejos de acusar cualquier tipo de virus Fifa después del parón y derrumbó a un Betis con bajas, con mucho ex del rival en sus filas. Las cesiones de Félix y Cancelo, ambos goleadores junto a Lewandowski, Ferran y Raphinha, cayeron de pie en la Ciudad Condal y el Barça empieza a funcionar para dormir líder y garantizar las futuras entradas del Olímpico.

Los culés no empezaron con las ideas claras, ya que Joao Félix estaba buscando su sitio y Cancelo no aparecía, pero los locales terminaron con un prometedor 2-0 el primer tiempo. Xavi metió en el once a sus dos últimos refuerzos, pero atrás pecaron los culés ante el resurgir de Isco y la pólvora del Betis.