La decisión del Barcelona que pone fin a una era con la retirada de histórico dorsal

El argentino Lionel Messi dejó una huella imborrable en el conjunto catalán desde su salida en el 2021, cuando las directivas del club y el jugador no llegaron a un acuerdo económico para renovar su contrato. Desde entonces, Messi, en compañía de su familia, se trasladaron a Francia para vestir la camiseta del Paris Saint Germain, sin embargo, el reciente campeón del mundo tomó la decisión hace algunos meses de jugar para el Inter de Miami en Estados Unidos, club el que ya consiguió su primer título oficial.

Mientras, el argentino se encuentra disputando cada partido y siendo figura con el equipo ‘rosa’, la realidad en Barcelona es diferente. El vacío que dejó la salida de Lionel no ha podido ser llenado con otros jugadores, incluso la camiseta con el dorsal número 10 no ha tenido el protagonismo que le dio Messi desde la temporada del 2008 , cuando portó por primera vez esa camiseta.

Recientemente, Ansu Fati fue el encargado de lucir este dorsal, sin embargo, el delantero, que no estaba siendo tenido en cuenta por el técnico Xavi Hernández, dejó al club blaugrana para jugar con el Brighton de Inglaterra en busca de nuevas oportunidades, dejando a la deriva nuevamente la camiseta N.º 10.

Tras conocerse la salida del atacante, así como las salidas de Umtiti, Pablo Torre, Collado, Nico, Julian Araujo, Kessie, Dembele, Dest, Lenglet, Ansu, Eric y Abde, sin contar las de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes ya se encuentran jugando para el Inter de Miami, el Barcelona dio a conocer oficialmente los dorsales que usarán sus jugadores para la temporada 2023/24 con una sorpresa que sus hinchas no se esperaban.

En la plantilla que se reveló, no se encuentra el dorsal número 10, situación que no ocurría desde 1995. Cabe mencionar que esta camiseta la lucieron importantes figuras del fútbol como Diego Armando Maradona, Ronaldhino, Romario, Rivaldo, entre otros talentosos jugadores que se destacaron en el club. De esta manera, la camiseta 10 no tendrá dueño hasta por lo menos la mitad del 2024, cuando sé de la posibilidad de un importante fichaje merecedor de este histórico dorsal.