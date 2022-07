Bayern Múnich da ‘portazo’ en la cara de Cristiano Ronaldo con polémica frase

El patrón del Bayern de Múnich, Oliver Kahn, cerró definitivamente la puerta este miércoles -27 de julio- a un traspaso de la estrella del Manchester United Cristiano Ronaldo al club bávaro, estimando que el portugués no encaja en la “filosofía” del equipo alemán.

“Hemos hablado sobre este asunto, si no no haríamos bien nuestro trabajo. Personalmente, pienso que Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más grandes que jamás ha existido en el planeta”, afirmó Kahn al diario Bild. “Pero llegamos a la conclusión de que, a pesar de toda la estima que le tenemos, no habría encajado en nuestra filosofía en este momento”, añadió.

Si bien Kahn no precisó a que se refería cuando habla de la “filosofía” del Bayern, insinuó que el club no tiene por costumbre fichar a estrellas de clase mundial, cuyo salario pueda crear frustraciones en el seno del equipo. Además, el ‘Rekordmeister’ prefiere apostar por jóvenes talentos y no por jugadores en los últimos años de sus carreras.

Bayern Múnich inicia una nueva era sin Lewandowski en el ataque - Foto: AFP

El atacante portugués de 37 años, que tiene todavía un año de contrato con los Red Devils, no está satisfecho con su situación e indicó a la dirección que deseaba ser traspasado a un equipo clasificado a la Liga de Campeones. No será el caso del Manchester United, que tras su sexto puesto en la pasada Premier League tendrá que conformarse con Europa League.

Estos últimos días, el portugués se ha entrevistado con Erik Ten Hag, nuevo técnico del United. Durante la misma, según The Telegraph, el portugués reiteró sus deseos de abandonar el club.

Durante la entrevista a Bild, Kahn sí confirmó el interés del club bávaro por el atacante inglés del Tottenham Harry Kane, de 28 años, que podría compensar la salida del polaco Robert Lewandowski al Barcelona. “Harry Kane es un excelente delantero que está bajo contrato con el Tottenham”, explicó el antiguo guardameta del Bayern. El ariete de los ‘Spurs’ tiene todavía contrato hasta 2023 con el club del norte de Londres.

¿Qué pasará con CR7?

Cristiano, que tiene 37 años y todavía un año de contrato con el United, no se reincorporó de entrada a los entrenamientos del United en Carrington y luego no participó en la gira por Asia y Australia. “Ha tenido problemas familiares. Hay que dejarle espacio, eso es todo”, asegura su compatriota y compañero de club Bruno Fernandes. “No sé qué pasa por su cabeza, si quiere irse. No le he hecho esa pregunta”, añadió.

“Lo único que he preguntado a Cristiano, cuando no vino (al inicio de los entrenamientos de la pretemporada) es si todo iba bien con su familia. Me dijo lo que pasaba, eso es todo. No hay más, hay que respetar su decisión”, sentenció.

Para su entrenador, Eric Ten Hag, la situación “es la misma que la semana pasada”, según explicó el viernes. A la espera de conocer el futuro del exastro de Real Madrid y Juventus, el Manchester United prepara la temporada sin él. “Estoy concentrado en los jugadores que están aquí y están haciendo un buen trabajo. Estamos en buena forma. No puedo esperar a que venga, le integraremos en ese momento”, señaló el técnico neerlandés, llegado recientemente a Old Trafford.

Cristiano reiteró esta semana su deseo de salir del Manchester United - Foto: Getty Images

Pero una cosa es el deseo de Cristiano Ronaldo y otra la realidad. Pocos equipos tienen los recursos para acoger a un jugador de 37 años con un salario semanal de 580.000 euros (592.000 dólares), pese a que su agente ha hecho saber a los posibles interesados que el jugador estaría “dispuesto a bajar su salario en un 30%”, según publica la prensa británica.

En el Chelsea, el entrenador Thomas Tuchel estima que “es un jugador fantástico” pero prefiere concentrarse en su nuevo delantero, Raheem Sterling.

En España, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió haber comido con Jorge Mendes “para hablar del mercado en general”, pero no sobre Cristiano Ronaldo.

El astro luso “no es viable económicamente” para el Atlético de Madrid, según el diario Marca, que tampoco ve posible un regreso al Real Madrid, donde vivió sus mejores años (2009-2018). Es entonces una incógnita a la que todavía le queda poco más de un mes de mercado para resolverse.

Con información de la AFP.