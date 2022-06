Borja, ¿descartado? El nuevo delantero colombiano que aparece en el radar de River Plate

River Plate no despega la mirada en este mercado de fichajes luego de la inminente partida de Julián Álvarez, máxima figura del club y que tomará rumbo al Manchester City de Inglaterra en el mes de julio.

Ante este panorama, el River de Marcelo Gallardo tiene en la mirada varios jugadores para la próxima temporada. En ese contexto, el conjunto millonario tiene entre sus favoritos a los colombianos, los cuales le han dado muchas alegrías; casos como Radamel Falcao, Rafael Santos Borré, Juan Fernando Quintero, entre otros, son claros ejemplos de éxito.

Sumado a esta lista de cafeteros, aparece el nombre de Miguel Ángel Borja, delantero del Junior que ha sido seguido por la directiva del cuadro argentino y que, incluso, ha tenido reuniones con los representantes del jugador. Ante este panorama, el delantero cordobés decidió salir a aclarar los rumores en rueda de prensa, previo al duelo del fin de semana ante Millonarios, por la Liga Betplay.

Al ser consultado por el tema de River, Borja, fiel a su estilo en la cancha, ‘gambeteó' la pregunta y se mostró comprometido con Junior, equipo que no la pasa nada bien en las últimas semanas. “De eso no voy a hablar hoy, porque yo me debo a Junior y por respeto a mis compañeros y a la hinchada no tocaré ese tema. Ahora solo pienso en Junior y en lo que tenemos por delante”, aseguró el atacante.

Miguel Borja fue una de las figuras del encuentro. - Foto: AFP

Para ello, SEMANA se puso en la tarea de consultar fuentes cercanas al entorno del jugador, donde aseguraron que “aún no hay nada dicho”, y que Junior apunta por retenerlo.

Eso sí, reconocieron que “sí hay interés” por parte de River Plate, sin embargo, una oferta o reuniones entre ambas partes no ha habido.

Otro de los obstáculos es que Borja tiene contrato con Junior hasta 2024, y eso implica que River tendría que pagar mínimo 3,5 millones, monto que pusieron sobre la mesa para comprar el 100 % de su pase a Palmeiras.

Borja en esta temporada acumula 9 goles en la liga colombiana, en un total de 12 partidos disputados. Además, en torneos internacionales (Copa Sudamericana), el cordobés se despachó en cinco oportunidades, siendo uno de los goleadores del certamen.

Ahora bien, River no solo tiene Borja como candidato para llegar, de acuerdo con la última información que llegó desde Argentina, Diego Valoyes es el nuevo capricho de la directiva millonaria y han empezado a hacerle seguimiento. “La directiva encabezada por Jorge Brito se comunicó con Talleres para saber la situación contractual de Diego Valoyes, atacante colombiano que viene despertando miradas y elogios desde hace un par de calendarios”, afirmaron en TyC Sports.

Sin embargo, para mala fortuna de Gallardo, el presidente de Talleres, Andrés Fassi le bajó los ánimos de llevarse a Valoyes. “La respuesta del presidente Andrés Fassi, sin embargo, desvaneció rápidamente las ilusiones en Núñez: exige diez millones de dólares para dejarlo ir”.

“Queremos mantener la base y que Diego (Valoyes) siga con nosotros”, aseguró esta mañana en conferencia de prensa. Más allá del número elevado que pide la institución albiazul, en el Millonario analizan realizar una oferta”, agregaron.