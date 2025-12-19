Deportes

Bruno Fernandes sorprende a Colombia con particular confesión sobre Cristiano Ronaldo: “Es nuestra culpa”

A seis meses del choque entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026, Bruno Fernandes hizo importante confesión sobre Cristiano Ronaldo y su papel en la interna del equipo portugués.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

19 de diciembre de 2025, 11:08 p. m.
Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo en la Selección Portugal.
Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo en la Selección Portugal. Foto: Getty Images

Cada vez falta menos para el partidazo de la Selección Colombia contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026 (27 de junio - 6:30 pm). Este compromiso está avaluado entre los más caros de la Copa Mundo y se ganará las miradas del planeta fútbol por la presencia de Cristiano Ronaldo y las sorpresas que puedan dar Luis Díaz y James Rodríguez en la cancha.

El técnico Néstor Lorenzo sabe a la perfección lo que se juega y la obligación que tiene de pasar de ronda ni siquiera como mejor tercera, sino como una de las mejores segundas o primera superando a la favorita Portugal, que presentará a Cristiano Ronaldo como gran figura y que a sus 40 años de edad jugaría su último Mundial.

Oportunidad de oro que tiene Portugal para consagrar a su máxima estrella, en un equipo lleno de figuras y con la durísima ausencia del fallecido Diogo Jota. Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha, Nuno Mendes y Pedro Neto son algunas de las estrellas de este candidato a la Copa del Mundo, a la que Colombia tendrá que hacerle frente.

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo, entre las figuras más sonoras de Portugal
Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo, entre las figuras más sonoras de Portugal. Foto: UEFA via Getty Images

Otra estrella de Portugal es Bruno Fernandes, del Manchester United, un viejo conocido en el equipo nacional portugués y socio ideal de Cristiano Ronaldo en la cancha. En una entrevista con el Canal 11 de Lisboa, el volante ofensivo habló de CR7, su labor en la cancha y respondió la pregunta si son mejores con él y cómo mejorar la idea de juego ofensiva.

Deportes

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Deportes

La declaración del DT de Escocia que no gusta en la FIFA y le da la vuelta al mundo: “No te endeudes, Mundial caro”

Deportes

Por plata, Conmebol daría ‘ventaja’ a Nacional vs. Millonarios para el partido de Copa Sudamericana: hay molestia

Deportes

El colombiano en el que se fijó River Plate para no dejar ver una a Marino Hinestroza en Boca: llamó y van en serio

Deportes

Notificación en el Bayern Múnich de Luis Díaz activa a las alarmas: llegó Musiala, pero otra figura se aleja

Deportes

Alberto Gamero confirmó el siguiente fichaje de lujo para Deportivo Cali: “Lo vamos a traer”

Deportes

Estrella mundial es relacionada al Bayern Múnich: con Luis Díaz harían dupla de ensueño en Europa

Deportes

La palabra perfecta con la que el técnico de Portugal describió a la Selección Colombia: Elogio total

Deportes

Los kilómetros que recorrerá la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: Portugal hará muchos menos

Deportes

James vs. Cristiano: cuándo y dónde jugará la Selección Colombia contra Portugal en el Mundial 2026

Bruno Fernandes sorprende con sus palabras sobre Cristiano Ronaldo

El debate en Portugal se centra en cómo el equipo puede rodear mejor a Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes lo tiene muy claro. El jugador del Manchester United no duda un instante que la Selección es mucho mejor con CR7 en la cancha y confesó todo lo que les puede aportar en los 90 minutos.

“Sé lo que la gente piensa, que está claro que jugamos mejor sin Cristiano Ronaldo y que los jugadores son más libres y fluyen mejor. Creo que, si eso pasa, es en parte nuestra culpa. No nos podemos preocupar porque Cristiano esté en la cancha, porque él puede darnos cosas”, dijo Fernandes, defendiendo el papel y la influencia de CR7.

“Cristiano dentro del área sigue siendo un jugador de muy alto nivel. Atrae a los defensores y genera espacio para otros jugadores. Y si no juega y en su lugar lo hace Gonçalo Ramos, él es bueno en la presión y mete buenas carreras en diagonal”, agregó Bruno, lanzando un dato clave sobre el ataque de Portugal que anotan en Selección Colombia.

“Cuando yo no juego y Bernardo Silva se para como número 10, Bernardo te da más posesión. Yo, en cambio, aporto un último pase. Todo es así, todos los jugadores sumamos cosas y flaqueamos en otras. Cristiano es igual con nosotros. Todos tenemos que saber cómo adaptarnos y mejorar las cualidades de cada uno para el beneficio de la selección”, finalizó Fernandes con otro dato clave de la funcionalidad de los volantes ofensivos portugueses.

Mas de Deportes

Luis Díaz habla de la Champions League para Bayern Múnich.

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Steve Clarke, DT de Escocia / Luis Díaz con la Selección Colombia.

La declaración del DT de Escocia que no gusta en la FIFA y le da la vuelta al mundo: “No te endeudes, Mundial caro”

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo en la Selección Portugal.

Bruno Fernandes sorprende a Colombia con particular confesión sobre Cristiano Ronaldo: “Es nuestra culpa”

Nacional vs. Millonarios de Copa Sudamericana podría no tener hinchada visitante como lo dicen las reglas de Conmebol

Por plata, Conmebol daría ‘ventaja’ a Nacional vs. Millonarios para el partido de Copa Sudamericana: hay molestia

River Plate de Juan Fernando Quintero tendría otro colombiano para los enfrentamientos con Boca Juniors

El colombiano en el que se fijó River Plate para no dejar ver una a Marino Hinestroza en Boca: llamó y van en serio

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 03: Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Luis Diaz, Harry Kane and players of Bayern München celebrate after winning the DFB Cup round of 16 match between 1. FC Union Berlin and FC Bayern München at Stadion an der alten Försterei on December 03, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Notificación en el Bayern Múnich de Luis Díaz activa a las alarmas: llegó Musiala, pero otra figura se aleja

Alberto Gamero prometió más fichajes en este mercado.

Alberto Gamero confirmó el siguiente fichaje de lujo para Deportivo Cali: “Lo vamos a traer”

Luis Díaz tendría a estrella mundial como compañero, antes de enfrentarlo con Portugal en la Copa del Mundo 2026

Estrella mundial es relacionada al Bayern Múnich: con Luis Díaz harían dupla de ensueño en Europa

Millonarios se alista para su campaña del 2026

El último fichaje de Millonarios: club lo oficializó hace nada y presentó para 2026

Javier Gandolfi habló de Marino Hinestroza ante el interés de Boca Juniors.

La reacción de Javier Gandolfi por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca: dio su veredicto

Noticias Destacadas