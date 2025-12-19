Bruno Fernandes sorprende a Colombia con particular confesión sobre Cristiano Ronaldo: “Es nuestra culpa”

Cada vez falta menos para el partidazo de la Selección Colombia contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026 (27 de junio - 6:30 pm). Este compromiso está avaluado entre los más caros de la Copa Mundo y se ganará las miradas del planeta fútbol por la presencia de Cristiano Ronaldo y las sorpresas que puedan dar Luis Díaz y James Rodríguez en la cancha.

El técnico Néstor Lorenzo sabe a la perfección lo que se juega y la obligación que tiene de pasar de ronda ni siquiera como mejor tercera, sino como una de las mejores segundas o primera superando a la favorita Portugal, que presentará a Cristiano Ronaldo como gran figura y que a sus 40 años de edad jugaría su último Mundial.

Oportunidad de oro que tiene Portugal para consagrar a su máxima estrella, en un equipo lleno de figuras y con la durísima ausencia del fallecido Diogo Jota. Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha, Nuno Mendes y Pedro Neto son algunas de las estrellas de este candidato a la Copa del Mundo, a la que Colombia tendrá que hacerle frente.

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo, entre las figuras más sonoras de Portugal. Foto: UEFA via Getty Images

Otra estrella de Portugal es Bruno Fernandes, del Manchester United, un viejo conocido en el equipo nacional portugués y socio ideal de Cristiano Ronaldo en la cancha. En una entrevista con el Canal 11 de Lisboa, el volante ofensivo habló de CR7, su labor en la cancha y respondió la pregunta si son mejores con él y cómo mejorar la idea de juego ofensiva.

Bruno Fernandes sorprende con sus palabras sobre Cristiano Ronaldo

El debate en Portugal se centra en cómo el equipo puede rodear mejor a Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes lo tiene muy claro. El jugador del Manchester United no duda un instante que la Selección es mucho mejor con CR7 en la cancha y confesó todo lo que les puede aportar en los 90 minutos.

“Sé lo que la gente piensa, que está claro que jugamos mejor sin Cristiano Ronaldo y que los jugadores son más libres y fluyen mejor. Creo que, si eso pasa, es en parte nuestra culpa. No nos podemos preocupar porque Cristiano esté en la cancha, porque él puede darnos cosas”, dijo Fernandes, defendiendo el papel y la influencia de CR7.

“Cristiano dentro del área sigue siendo un jugador de muy alto nivel. Atrae a los defensores y genera espacio para otros jugadores. Y si no juega y en su lugar lo hace Gonçalo Ramos, él es bueno en la presión y mete buenas carreras en diagonal”, agregó Bruno, lanzando un dato clave sobre el ataque de Portugal que anotan en Selección Colombia.

“Cuando yo no juego y Bernardo Silva se para como número 10, Bernardo te da más posesión. Yo, en cambio, aporto un último pase. Todo es así, todos los jugadores sumamos cosas y flaqueamos en otras. Cristiano es igual con nosotros. Todos tenemos que saber cómo adaptarnos y mejorar las cualidades de cada uno para el beneficio de la selección”, finalizó Fernandes con otro dato clave de la funcionalidad de los volantes ofensivos portugueses.