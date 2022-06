Cambiaré ‘Palabras Mayores’ por ‘Disney Fútbol’: Carlos Antonio Vélez, tras rifirrafe con el Arriero Herrera

Sin duda alguna, uno de los grandes artífices del título de Atlético Nacional fue Hernán Darío Herrera, técnico que tomó las riendas del cuadro verde tras un mal momento y lo llevó a lo más alto del fútbol colombiano después de un poco más de cuatro años de sequía.

Con lágrimas en los ojos, el técnico interino celebró su segundo título con Atlético Nacional y obligó a que el presidente Emilio Gutiérrez le diera la oportunidad de ser DT en propiedad, algo que se estudiará en los próximos días de cara al segundo semestre.

Herrera sumó el domingo su segundo título al mando de Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

Ahora bien, no todo fue color de rosa para el estratega, quien en las últimas horas tuvo un fuerte rifirrafe con el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, en una entrevista concedida a Antena 2. El entrenador respondió a las críticas constructivas del analista deportivo, que expresó de entrada que no le gustaba como jugaba Nacional.

“Carlos Antonio, usted es muy agresivo, el periodismo tiene que fomentar cosas buenas también, no fomentar tantos odios. Sé que ustedes no pueden ser hinchas, pero tienen un poder muy grande y la gente los escucha. Que a veces hay que hablar un poco duro, eso es verdad”, dijo al escuchar un comentario del analista sobre el fútbol que mostró el cuadro verde en el semestre y de una relación cercana que tenía el entrenador con un miembro de la barra popular.

“Yo no estoy en el plan de muchos, conmigo no va a encontrar lambonería de ninguna clase. Yo no le voy a sobar la espalda, gane, empate o pierda. Yo tengo que decir lo que siento, gústele a quien le guste, pero yo tengo que decir lo que siento. Usted tiene armas y yo tengo las mías. Yo lo quiero mucho, pero mientras más amistad, más claridad. Usted es un hombre auténtico y genuino, lamento, si usted considera agresiva mi posición”, respondió Vélez de manera ofuscada.

Herrera contestó de la siguiente manera: “Si mi equipo juega tan mal, pero tan mal, entonces por qué eliminamos a equipos como Millonarios, Junior y Tolima. Entonces, Carlos, usted defiende sus cosas y yo las mías”, aseveró.

“Carlos Antonio, usted tiene derecho a opinar y yo lo que quiera, yo no te estoy atacando. Nosotros tenemos una muy buena amistad. Uno también tiene derecho a opinar diferente, y yo sé que Nacional tiene dificultades porque lo tengo hace tres meses”, agregó el Arriero.

Para culminar la entrevista, el analista sentenció: “Muy bien, cambiaré ‘Palabras Mayores’ por ‘Disney Fútbol’ de acá en adelante. Y sí, en el fondo estoy contento porque para nadie es un secreto que Nacional pertenece a la organización Ardila, pero yo no he firmado contrato con su club, yo tengo el derecho de hacer observaciones y ellos me lo han permitido”.

Escuche la entrevista completa:

¿Seguirá el ‘Arriero’ en Nacional?

De acuerdo a lo que mencionó el propio Giovanni Moreno en rueda de prensa tras la final, Herrera es el “el que menos gana” en primera división y salió campeón venciendo a entrenadores de renombre como Hernán Torres, Alberto Gamero, Juan Cruz Real, entre otros.

Producto de esas palabras de Gio, quedó la duda sobre la cifra que devenga mensualmente el Arriero, punto que fue revelado por el programa Gente, Pasión y Fútbol de Telemedellín. “Herrera se gana $4.500.000 al mes”, reza el tuit del espacio televisivo junto al clip de la rueda de prensa en la que jugador y técnico hablan de lo duro que fue el camino hasta convencer a los directivos de darle una oportunidad.

“Yo tengo el salario del trabajo donde estaba, que eran las divisiones menores, entonces eso no ha cambiado, solamente que hay que seguir. Yo estoy a disposición de la institución como empleado, entonces ya ahora viene una conversación y ya tomar la decisión de qué va a seguir de ahora en adelante”, dijo el estratega de 64 años.

Desde antes de la segunda final ya se había conocido que el presidente Gutiérrez tenía tomada la decisión de renovar el contrato de Herrera; sin embargo, fiel a sus principios, el técnico aseguró que esperaba todavía escucharlo de su voz. “Yo no puedo asegurar mi continuidad, ustedes saben que acá en Nacional hay una junta y una comisión que es la que se reúne y toma las decisiones. Yo simplemente traté de quedar campeón, de luchar y gracias a Dios se consigue el título, pero ya la decisión final sobre mi futuro la toman los directivos y yo estoy a disposición a lo que ellos decidan”, concluyó.