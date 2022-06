Técnico ratificado: Atlético Nacional confirmó que Hernán Darío Herrera seguirá siendo su entrenador

Hernán Darío Herrera asumió en medio del escepticismo la dirección técnica de Atlético Nacional. Y con un perfil bajo, logró llevar al equipo a la gran final de la Liga colombiana, algo que no ocurría desde el año 2018, cuando el verdolaga enfrento en el partido definitivo al Deportes Tolima, el mismo rival con el que disputará el título en la actual Liga BetPlay Dimayor.

Aun así, siempre hubo rumores en medio de la hinchada y el periodismo cercano a Atlético Nacional que indicaban que los verdes seguían buscando técnico para el siguiente semestre. Y luego de la clasificación a la final, algunos periodistas se animaron a decir que la renovación del Arriero dependería de ganar la estrella 17 para el club verdolaga.

Pero horas antes de disputar el partido de ida de la final en el estadio Atanasio Girardot, el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, confirmó que el club no se encuentra buscando técnico y que pase lo que pase en la final, Hernán Darío Herrera será el entrenador del equipo el próximo semestre.

“El fútbol que él ha logrado inculcar, combativo, de equipo ganador, ambicioso, eso tiene un mérito gigante; el profe lo ha demostrado, nos tiene soñando y tiene más que merecido el lugar en el que se encuentra. Ojalá podamos tener al profe por todo el tiempo que sea posible”, dijo el presidente de Nacional en Win Sports, horas antes de arrancar la gran final.

El pronunciamiento del directivo es una voz de confianza y de respaldo a la gestión de Herrera, que por muchos años estuvo encargado de las divisiones inferiores del equipo y que apoyó varias veces al equipo profesional, en forma de técnico interino, cada vez que los verdes se encontraban sin entrenador.

“Planificamos con el Arriero al frente del equipo. Sus logros han sido más que satisfactorios, nos tiene donde queríamos estar, clasificamos en Copa, entramos bien en cuadrangulares y en un cuadrangular complicado logramos clasificar a la final y estamos luchando por ella”, agregó Emilio Gutiérrez.

Hernán Darío buscará entre el miércoles y el domingo conseguir la estrella número 17 para Nacional y la primera como entrenador a cargo del equipo (ya ganó una Copa Colombia en 2018). La final arrancará este miércoles 22 de junio en el estadio Atanasio Girardot y terminará el domingo 26 en el estadio Murillo Toro de Ibagué, donde conoceremos el nuevo campeón de Colombia.

“Si me pagaran por jugar bonito, juego bonito, pero necesitamos un título”, DT de Nacional

Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera parece tener la fórmula mágica para llevar a Atlético Nacional a la final del fútbol colombiano. Ya fue campeón en 2018 con el verde de Antioquia enfrentando al Once Caldas de Manizales y acabó con la sequía de títulos que llegó después de conseguir la Copa Libertadores de América con Reinaldo Rueda.

“Ya tengo disponible a Gio, estaremos en charla con él y el cuerpo técnico. Gio ha sido una persona muy buena para el grupo, en la parte futbolística ha rendido. Vamos a mirar mañana si sale de inicialista”, dijo Herrera.

De los puntos que más le han criticado al Arriero es el juego poco vistoso de Nacional. Sin embargo, él sabe que las finales no se juegan, sino que se ganan.

“Si me pagaran por jugar bonito, juego bonito. Nacional necesita un título y un título se gana con la palabra que no les puedo decir. Estamos en una final, ¿cómo se ganan las finales? Nacional ahora necesita un título, yo quiero ganar el título y el ADN de Nacional después se dará. Ustedes no me van a decir ‘Nacional jugaba bonito, pero quedó eliminado’”, concluyó el técnico.