Camilo Charria, el futbolista que terminó arrestado en Estados Unidos y señalado de pertenecer a una banda de apartamenteros. Habla su familia

Camilo Charria se fue a Estados Unidos a buscar el “sueño americano”, cansado de la pesadilla del fútbol. “Desistió porque no encontró apoyo, los equipos en los que estuvo no quisieron tenerlo más en cuenta”, dice su hermano Humberto ‘Beto’ Charria.

“Ni Harold Rivera, ni Jersson González lo tuvieron en cuenta, porque también estuvo probándose en el América. El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, no lo dejó salir cuando lo iba a adquirir otro equipo. A mi hijo lo menospreciaron, le decían que no sabía jugar esto”, dice su papá, Humberto Charria.

“Si alguien le hubiera tendido la mano, no estaríamos en este momento. El fútbol, como la vida, es de contactos. Tal vez no nos codeamos con la gente que se necesitaba”, comentó su hermano.Según el reporte inicial, Camilo fue encontrado con cinco hombres más y una mujer ingresando a una vivienda para robar. La banda fue capturada en flagrancia. “Fue devastador, no lo podíamos creer. Camilo no ha tenido ninguna pelea, conflicto o antecedente judicial”, dijo el hermano del exdeportista.