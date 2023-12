Campeón con Millonarios terminaría firmando con Santa Fe para el 2024: “está muy cerca”

Santa Fe ha estudiado varios nombres para esa posición, pero todo depende del tema económico y la disposición de los jugadores a aceptar la oferta de un equipo que no tendrá competencia internacional el próximo año.

Según el periodista Felipe Sierra, Elvis Perlaza, que termina contra con Millonarios este mes, es la opción más fuerte que tiene el cuadro santafereño para reforzar la defensa. “ Elvis Perlaza (34) no seguirá en #Millonarios y está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de #SantaFe, ya tiene una oferta para que firme hasta diciembre de 2024 ″, indicó en su cuenta de X .

Perlaza tenía la esperanza de continuar en el combinado azul, sin embargo, la junta directiva decidió no extender su vínculo aunque Alberto Gamero pretendía mantenerlo. “El lateral no seguirá en el ‘embajador’ porque no prolongarán su vínculo”, agregó Sierra.