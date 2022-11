“Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario”: capitán de México salió a defender a Messi tras críticas por pisar camiseta

Desde que se empezó a aproximar el partido entre Argentina y México por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022, los ánimos estaban calientes. Los videos de hinchas de ambas selecciones de fútbol enfrentándose se hicieron virales en las redes sociales y en las calles de Doha, la capital de Qatar, las autoridades tuvieron que tomar medidas para evitar los conflictos.

Una vez se dio la cita, Argentina demostró su superioridad futbolística sobre la selección mexicana. Primero, con un gol de Lionel Messi, el astro argentino que marcó con un tiro rasante fuera del área en el minuto 67.

Luego, el marcador se hizo más abultado. Enzo Fernández dio un disparo de antología a la puerta y selló el marcador, que finalmente quedó en 2-0.

Parecía que con el resultado y el pitazo final del partido los ánimos iban a calmarse. Por lo menos así parecía en las horas siguientes al encuentro. Pero pronto apareció un video de Messi que provocó una gran polémica en México y en el resto del mundo.

Mientras estaba en el vestuario, los jugadores de la selección argentina estaban celebrando la victoria, que los llevó al segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo C. En medio de la escena, Messi pisa la camiseta de la Selección de México.

Aunque, valga decirlo, el gesto no pareció voluntario, muchos mexicanos no lo tomaron así. De hecho, el famoso boxeador mexicano ‘Canelo’ Álvarez criticó con fuerza al capitán argentino a través de su cuenta de Twitter.

“Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país(argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo (SIC)”, advirtió Álvarez.

Aunque Messi ni se inmutó y por ahora no le ha contestado, hubo otros famosos deportistas argentinos que sí se metieron en la discusión, como Sergio ‘el Kun’ Agüero”.

El exfutbolista le pidió a Canelo más cuidado con sus declaraciones. “Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da (SIC)”, le escribió Agüero.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Álvarez, sin embargo, siguió con la pelea y le pidió a Agüero que no fuera “hipócrita”.

Pero el boxeador no ha recibido el respaldo de algunos de sus compatriotas. Más aún, porque ha comentado imágenes falsas sobre Messi pensando en que eran verdaderas.

Uno de los últimos en pronunciarse fue el capitán de la selección de México, Andrés Guardado, quien jugó contra Messi en el último partido que disputaron.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión. Lo que se habla es para crear polémicas y vender cosas”, aseguró Guardado en una entrevista con el medio TyC Sports cuando se le preguntó por la discusión que había provocado el gesto del argentino.

México y Argentina aún están vivos para octavos

Aunque México no ha podido conseguir su primera victoria en el Mundial, aún sueña con pasar a los octavos de final. De hecho, si gana el próximo partido y hay una victoria en el partido entre Polonia y Argentina, podría soñar con llegar a la siguiente fase.

Ahora tendrá que enfrentar a la selección de Arabia Saudita, que si bien viene de caer con Polonia, sorprendió en la primera fecha porque le ganó 2-1 a Argentina.

Los argentinos, mientras tanto, deben ganarle a Polonia para asegurar su clasificación. De empatar, tendrán que rezar para que ni México, ni Arabia Saudita ganen.

Ambos partidos se llevarán a cabo a las 2 p. m. de este miércoles 30 de noviembre.