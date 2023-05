Capitán de Santa Fe abandonó el club en medio del torneo; se cansó de ser suplente

Independiente Santa Fe está urgido de buenas noticias, pues aunque no esté totalmente eliminado de la Liga y Copa Sudamericana, no sumar los puntos necesarios, hoy tienen en la cuerda floja.

El primer responsable ha sido el técnico Harold Rivera, quien no mantiene una buena relación con los aficionados, los cuales no creen que este tenga la credibilidad para seguir al frente del cargo. Sumado a esto, hay jugadores de la plantilla que no terminan de convencer por su rendimiento desde hace ya un tiempo.

Jugadores de Independiente Santa Fe antes del partido ante Tolima - Foto: Prensa Santa Fe

En la actual plantilla y hasta las últimas horas estaba uno de esos criticados ferozmente por los seguidores rojos, Kelvin Osorio, quien había regresado al club a inicios del 2023 luego de no tener suerte en un préstamo por Brasil, más exactamente en el Cuiabá.

A su vuelta en la institución, se reencontró con parte de la nómina que fue subcampeona en 2020, perdiendo ante América de Cali, además, de Rivera que para ese entonces también era el entrenador del equipo bogotano. Por el conocimiento entre ambos, al principio del torneo tuvo incidencia en algunos partidos.

Kelvin Osorio, capitán de Santa Fe ante el Pasto. - Foto: Dimayor

Antes de la fecha 10, alcanzó a sumar alrededor de seis partidos, donde se destacaron los juegos ante Deportivo Cali y Millonarios, sin embargo, tras 45 minutos ante Alianza Petrolera en la fecha 12 no se conocieron más noticias de su estadía en el rojo, solo hasta este miércoles que terminó su contrato de manera anticipada.

El jugador, que durante algún juego en Bogotá alcanzó a llevar la cinta de capitán del equipo, decidió informarle a la institución que deseaba rescindir su contrato ante la falta de minutos. Según se conoció durante el transcurso del día, Osorio y Santa Fe lograron acabar con el contrato vigente.

Para el cuadro bogotano significa la pérdida de un hombre poco influyente para la definición del torneo. Por su parte, el jugador sale en cierta medida beneficiado, ya que podrá a partir de la fecha ser contratado por cualquier club del mundo, además, con la posibilidad que quien quiera contratarlo su costo será el que fijen las partes.

En dos estancias en Santa Fe, Kelvin Osorio estuvo cerca de llegar a la nada despreciable cifra de 100 partidos, donde pudo anotar 15 goles. Por ahora no se han escuchado ofertas y se espera que a mitad de año firme con un nuevo club.

¿Harold Rivera también se va?

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, salió a hablar del futuro del DT en el club bogotano. En charla con Blu Radio, el máximo dirigente dispersó los rumores y aseguró que “muchos dice que Harold Rivera ha renunciado, pero eso ha sido inventado. No tiene razón hacer cambios faltando tres partidos. Por ejemplo, un partido como el de ayer se planteó bien”.

Harold Rivera seguirá al frente de Santa Fe - Foto: Prensa Santa Fe

“Hay que mirar un conjunto de cosas, mirar a los jugadores, jugadas y partidos, mirar arbitrajes. Creo que hay una campaña de desprestigio contra él. Ahora esperemos esos tres partidos que nos faltan, no es imposible ganarlos, hay que confiar en nuestros jugadores”, agregó.

Por lo pronto, Santa Fe se encuentra en la pelea por la clasificación a los ocho mejores de la liga colombiana, además del asedio en Sudamericana.

A los cardenales le restan tres partidos (dos en casa) para acercarse al boleto de los ocho mejores. La primera prueba de fuego se dará este jueves 11 de mayo cuando se mida en el duelo aplazado con Atlético Nacional. Luego de ello, los leones recibirán a Atlético Huila y cerrarán con Once Caldas.

En cuanto al ámbito internacional, Santa Fe es tercero en el grupo con 4 puntos. Su próximo rival será Gimnasia de La Plata, al cual visitarán en Argentina.