Carlos Antonio Vélez admitió su error: se retractó por el comentario sobre Lamine Yamal

El experimentado periodista hizo referencia a la polémica que se formó por la transmisión de la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid.

Redacción Deportes
13 de enero de 2026, 4:19 p. m.
Carlos Antonio Vélez habló sobre la polémica por sus comentarios sobre Lamine Yamal.
Carlos Antonio Vélez habló sobre la polémica por sus comentarios sobre Lamine Yamal. Foto: Win Sports y Getty Images

Dos días después de haber participado en la transmisión oficial de la Supercopa de España, el periodista Carlos Antonio Vélez se retractó por su comentario sobre los vendajes de Lamine Yamal.

La polémica no solo fue en Colombia, trascendió fronteras hasta territorio español. Entre el domingo y el lunes festivo le cayó una ola de críticas por parte de hinchas del Barcelona.

Este martes 13 de enero se emitió la primera edición de Palabras Mayores en 2026 y Carlos Antonio aprovechó para admitir su error sobre el supuesto uso de hormonas de crecimiento por parte de Lamine Yamal.

“Admito que fue desafortunada la referencia que hice sobre versiones periodísticas y el famoso tema de los vendajes en las manos durante la transmisión de la Supercopa. Esas versiones son especulativas y no confirmadas”, expresó.

Vélez reconoció su equivocación. “No debí referenciarlo, lo lamento”, declaró en el programa radial que ahora se emite en Win Sports y en la app de Canal RCN.

“Lo que sí tengo absolutamente claro, otro tema que toque, es lo de Barcelona-Negreira. Eso es de vieja data, está en todos los diarios, todas las televisiones y todos los discursos. Hay mucha literatura llena de pruebas al respecto, eso está en la justicia”, sentenció.

Por último, habló de sus críticas al presidente Joan Laporta. “Es una opinión, es lo que creo y lo digo”, finalizó.

Barcelona venció al Real Madrid (3-2) en la final de la Supercopa de España, gracias a los goles de Raphinha (2) y Robert Lewandowski. Por parte del conjunto merengue marcaron Vinícius Jr. y Gonzalo García.

Win Sports adquirió los derechos de dicho torneo para la presente temporada y fue el único canal que lo transmitió en Colombia. Los comentarios estuvieron a cargo de Carlos Antonio Vélez y Faryd Mondragón, mientras que la narración fue de Tito Puccetti.

Raphinha soltó la lengua y le cayó con todo a la Fifa: se desahogó tras la Supercopa de España

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre Lamine Yamal?

Toda la polémica se generó por un comentario de Carlos Antonio Vélez sobre el vendaje que Lamine Yamal tenía en su mano derecha en el primer tiempo del partido.

Cuando empezaron a debatir sobre el tema, Vélez mencionó: “Le tienen que forrar la mano poniendo ahí la medicina que se necesita poner: la hormona del crecimiento. En FIFA hay una investigación al respecto”.

Real Madrid's Federico Valverde, left, controls the ball next to Barcelona's Lamine Yamal during the Spanish Super Cup final soccer match at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Sunday, Jan. 11, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)
Lamine Yamal usando vendaje en la mano derecha durante el partido contra Real Madrid. Foto: AP

“Eso de forrarse la mano no es que esté lesionado, ni que tenga un problema en la muñeca o una cábala. Muchos mencionan que, precisamente, lo que están haciendo es logrando a través de una medicina ―yo le digo medicina por ignorancia― que es la hormona del crecimiento”, agregó.

El fragmento de la transmisión se hizo viral en redes sociales y llegó a manos de hinchas del Barcelona que se quejaron de las palabras de Vélez. Incluso le llegaron a dedicar videos en YouTube, Instagram y TikTok hablando sobre las acusaciones contra el canterano.

