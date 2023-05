Carlos Antonio Vélez criticó a importante delantero de la Selección Colombia Sub-20; ¿de quién se trata?

Este sábado 20 de mayo arrancará la Copa del Mundo de la categoría Sub-20 que se disputará en Argentina, país que no clasificó en el sudamericano realizado en Colombia, pero que logró finalmente ser el organizador del mundial, por lo que tendrá la oportunidad de participar en el segundo torneo más importante de selecciones para la FIFA.

La Selección Colombia Sub-20 debutará el domingo a la 1:00 de la tarde contra Israel. La tricolor está ubicada en el grupo C, el cual comparte también con Senegal y Japón. Por lo que la expectativa de avanzar la primera fase es alta en el equipo juvenil.

Y aunque el país tiene gran ilusión en estos muchachos, luego de hacer una buena participación en el Sudamericano, el reconocido y polémico periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, criticó fuertemente a uno de los delanteros convocados por el entrenador Héctor Cárdenas.

Carlos Antonio Vélez. Instagram @velezfutbol - Foto: Carlos Antonio Vélez. Instagram @velezfutbol

Se trata del delantero del Atlético Nacional, Tomás Ángel, quien no estuvo en el Sudamericano, pero ha sido constantemente titular en el equipo verdolaga en sus partidos de la Liga Betplay. Pese a que el hijo de Juan Pablo Ángel de a poco se ha venido ganando un lugar del entrenador Paulo Autuori en Nacional, al parecer a Carlos Antonio Vélez el antioqueño le parece “un tiro al aire”.

“Tenemos un problema de gol, serio. La falta de Durán es tenaz y estamos llenos de centrocampistas. Carentes de reales y verdaderos ‘9′ porque Jorge Cabezas Hurtado no es ‘9′, puede ser ‘9′, pero él funcionó muy bien viniendo desde atrás como por un costado en Cartagena y el citado Tomás Ángel que es un ‘tiro al aire’”, afirmó Vélez en su programa Palabras Mayores de Antena 2.

Tomás Ángel estará con la Selección Sub-20 en el mundial de Argentina. - Foto: DIMAYOR

El periodista agregó que Ángel podría funcionar arrancando de atrás, pero no como el delantero goleador que necesita la Selección Colombia en el Mundial juvenil. Hay que tener presente que el jugador de Nacional no fue convocado al Sudamericano sub-20 por Héctor Cardenas en una decisión que causó polémica entre el periodismo y los hinchas, ya que, en la previa del torneo, Ángel era el goleador de la sub-20.

Atlético Nacional se quedaría sin Paulo Autuori para las finales

Atlético Nacional cerró su participación en la fase regular del fútbol colombiano este jueves -17 de mayo- visitando al Deportes Tolima, con el que empató 2-2 en la ciudad de Ibagué. El cuadro antioqueño con este resultado se ubicó tercero entre los ocho clasificados, una posición que le permite sentir alguna tranquilidad por haber ingresado como uno de los mejores del campeonato hasta ahora.

Sin embargo, a partir del sorteo y la disputa de las finales nada de lo hecho hasta el momento servirá si no se refrenda en el grupo que quedó. La primera fecha de las finales se llevará a cabo este mismo fin de semana. Con la emoción que eso genera, en las últimas horas la Dimayor se pronunció sobre una situación que cae como una ‘baldado de agua fría’, esto a horas de empezar la disputa por la estrella.

Resulta que durante la fecha 19, el equipo ‘verdolaga’ se cruzó ante Alianza Petrolera en la ciudad de Barrancabermeja, allí el resultado fue desfavorable para los intereses del cuadro paisa. Aunque el resultado apenas acabó por 2-1, para Paulo Autuori y Nacional este se dio en parte por la mala toma de decisiones del árbitro central de dicho encuentro, que, ante los ojos del brasileño, tomó malas decisiones.

Paulo Autuori durante el partido de Atlético Nacional y Unión Magdalena - Foto: DIMAYOR

“No me gusta hablar del arbitraje, pero no había manera de sufrir los goles. Me voy avergonzado de acá. Ese es mi sentimiento. Salgo avergonzado de acá como hombre del fútbol. Es bromear con el esfuerzo y el trajín de todos nosotros, felicitaciones a Alianza y a mis jugadores”, indicó el entrenador Autuori en la rueda de prensa de ese juego.

“Cuando se pierde partidos por tema de errores nuestros, o que el rival es mejor que nosotros o más eficaz, no hay problema, pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza, lo que me deja un poco molesto en el fútbol es esto. Los jugadores, los equipos, son lo importante”, sumó a la crítica por el arbitraje de la fecha 19.

Aunque se pensaba que dichas palabras no tendrían incidencia alguna, se supo durante la tarde de este jueves -18 de mayo- que la Dimayor podría estar tomando en consideración lo dicho por Autuori, para aplicar sanción de fechas y multa económica. Según lo expuesto por el comunicador de Medellín, Juan David Londoño, la Resolución 035 del ente rector del fútbol colombiano abrió una indagación al entrenador por incurrir en “declaraciones contra las autoridades del fútbol”.