Carlos Antonio Vélez lanzó pulla a la Selección Colombia masculina; felicitó a la femenina

La Selección Colombia femenina volvió a generar todo tipo de emociones este sábado cuando afrontó la final de la Copa América 2022. Pese a no conseguir la victoria ante Brasil, la Tricolor selló una gran presentación en el certamen continental al conseguir la clasificación al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin duda alguna, esta es una de las hazañas más importantes del fútbol nacional en los últimos años y más en un 2022 que dejó a la selección masculina sin Copa del Mundo. Aunque no habrá fiesta tricolor en Catar 2022, el país podrá ver al combinado patrio en los mundiales de las categorías femeninas sub 17, sub 20 y mayores.

Como era de esperar, una vez sonó el pitazo final, fueron muchos los comentarios que empezaron a aparecer en las redes sociales sobre la actuación de Colombia en el torneo de selecciones suramericanas. Con cada vez más simpatizantes en el bus de la Tricolor femenina, los aficionados aprovecharon para felicitar y elogiar a las jugadoras que hacen parte del equipo dirigido por el técnico Nelson Abadía.

𝑼𝑵𝑨 𝑪𝑶𝑷𝑨 𝑰𝑵𝑶𝑳𝑽𝑰𝑫𝑨𝑩𝑳𝑬



Felicitamos a las 23 jugadoras y Cuerpo Técnico de nuestra Selección Femenina por el Subcampeonato de América y la clasificación al Mundial y Juegos Olímpicos



Gracias por hacernos soñar 🫶



¡SON GIGANTES!



🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/nLhyDyezRL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 31, 2022

Apenas terminó el juego, una de las personas más influyentes del periodismo deportivo en el país dio su opinión, en la que destacó la labor del equipo femenino y hasta le lanzó una pulla a la categoría masculina.

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista Carlos Antonio Vélez felicitó a las cafeteras y expresó que la selección de mayores masculina debe tomar ejemplo. “El título fue para Brasil, confirmado su favoritismo, pero quedó una huella muy grande y un listón altísimo puesto por nuestra selección”.

“Su actitud, honradez, entrega, valentía y respeto por lo q hacen debe servirle de ejemplo a las selecciones de ellos. Gran torneo... Felicidades”, finalizó el tuit.

Esta no es la primera vez que Vélez aprovecha el gran presente de la selección femenina para dejar entrever las falencias que ha tenido el equipo masculino, que hasta ahora empieza con el proyecto del técnico Néstor Lorenzo.

Cuando se dio el pase a la final, tras derrotar a Argentina en la semifinal, el periodista deportivo hizo referencia a los “ídolos de Barro”, haciendo alusión a los jugadores que no lograron clasificar al Mundial de Catar 2022.

“Tuvieron que pasar 21 años y que aparecieran las mujeres para volver a jugar una final de Copa América en fútbol. Aseguran además Mundial y Olímpicos… lo que no pudieron hacer muchos ‘ídolos de Barro’ lo lograron ellas… Felicidades!”, escribió Vélez.

Sin duda alguna, el 2022 ha sido un año de ensueño para el fútbol femenino tras asegurar la clasificación al Mundial de Australia‐Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024, certámenes en los que estará por tercera vez en su historia. Asimismo, con otros grupos de trabajo, pero en la misma categoría, la Tricolor estará la Copa del Mundo sub 17 en India (11 al 30 de octubre de 2022) y el Mundial de Costa Rica sub 20 (10 al 28 de agosto de 2022).