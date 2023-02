Carlos Antonio Vélez le baja la caña a Bogotá; asegura que no tiene cómo competirle a Barranquilla para ser sede de la Selección

Desde que la Selección Colombia Sub 20 arribó a la ciudad de Bogotá para disputar el hexagonal final del Sudamericano de esta categoría, un gran debate se ha abierto en la prensa e hinchas sobre cuál debería ser la sede de la Tricolor para próximas competencias. La gran discusión se dio con la inigualable asistencia que se ha dado en El Campín, además del ambiente de fiesta entre los miles de hinchas que han asistido.

A la capital de la República la han comparado con la actual casa de la Selección Colombia, Barranquilla, sede que ha sido muy discutida. En el último tiempo, por la pasividad, la poca emoción y el desinterés de los hinchas presentes, hicieron que la capital del Atlántico dejara de ser garantía para el país y, en consecuencia, no les diera motivos a los jugadores de competir con pasión.

A esto se le sumó la eliminación del Mundial de Qatar, donde se criticó el comportamiento de los hinchas durante el partido del 28 de enero de 2022, en el cual Colombia perdió en condición de local contra Perú y dejó en ese momento, prácticamente nulas, las posibilidades de remontar la situación. Acabado el partido, los jugadores salieron del campo chiflados.

Estadio Metropolitano Barranquilla - Foto: SEMANA

Bajo este panorama, este debate se ha discutido en los últimos días sobre la sede de la Tricolor, pensando que las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 están por empezar.

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista, no escatimó y se encargó para hablar claro del tema. En su habitual programa ‘Palabras Mayores’, el analista le dio la derecha a Barranquilla por seguir siendo la sede y le bajó la caña a Bogotá, a pesar de aplaudir su gran acompañamiento.

“El respaldo a Colombia ha sido extraordinario y lo de Bogotá es maravilloso. Lástima que El Campín no tenga cómo competirle al Metropolitano. Sí, no tiene cómo ¿Saben por qué? Porque el Metropolitano tiene 15 mil sillas más que El Campín y entonces no es negocio venir a jugar a Bogotá, es negocio jugar en el Metropolitano. Hay 15 mil sillas más, independiente de lo demás”, aseguró.

“Muy bueno lo de Bogotá y algún día vendrán por aquí, pero la casa de la Selección es Barranquilla. Son 15 mil asientos más”, agregó a su comentario.

Estadio El Campín en el duelo entre Colombia y Uruguay. - Foto: SEMANA

Barranquilla se defiende

El revuelo fue tan grande que hasta el propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, tuvo que salir a aclarar el acalorado debate con contundente respuesta.

En charla con El Heraldo, el máximo dirigente aseguró que “ni el Comité Ejecutivo ni el cuerpo técnico de la FCF han puesto en duda jamás a Barranquilla como sede de la eliminatoria”, dando un fuerte respaldo a la Arenosa como casa oficial de la Tricolor de cara a lo que viene en las eliminatorias al Mundial de 2026.

Ramón Jesurún ha sido constante blanco de críticas por su gestión con la Selección Colombia. - Foto: Montaje SEMANA (Getty Images)

Por su parte, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, en las últimas horas no se quedó callado y defendió “a capa y espada” su ciudad en conversación con Blu Radio: “Ha sido la casa de todos los colombianos”. No sintiéndose a gusto en su totalidad con su primer comentario, agregó: “Sin ganas de armar polémica, lo que diría es lo siguiente. Barranquilla ha sido la casa de la Selección en los momentos más duros”.

“Hemos sido la casa de la Selección porque acogemos a todos los colombianos. Más allá de ser la casa, a través del fútbol, Barranquilla se ha convertido en la casa de todos los colombianos. Creo que sí, es válida la pretensión, pero debo decir que Barranquilla ha logrado meterse en el corazón de los jugadores de la Selección. Le hemos dado una casa, pese a las circunstancias difíciles”.