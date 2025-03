Carlos Antonio Vélez le dio palo a Wilmar Roldán: así reaccionó al arbitraje de Cali vs. América

Esto dijo Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez no se la rebajó a Roldán y calificó de “pavoroso” su rendimiento como juez central del clásico vallecaucano.

“Hubo un gol de Álvarez Balanta que yo no me explico por qué el árbitro lo invalidó. Eso cambio completamente el curso del partido”, declaró sobre aquella jugada al minuto 12.

Vélez dijo que “se le alcanza a leer en los labios a Roldán decir: ‘ya pité’. Claro, pitaste la segunda que no fue. Le quitaron al América un gol limpiecito. También es cierto que el VAR tiene miedo de hacer observaciones porque se trata del mejor árbitro colombiano”.

“Quiero simplemente decir que se equivocó. Desde el punto de vista disciplinario hubo muchos problemas en este partido, pero a mí se me hace que la inactividad de los grandes pesa. Ahora le están dando muchos partidos a árbitros nuevos que no siempre son buenos”, sentenció.

La reacción de los técnicos

Para el uruguayo el empate se consiguió por los cambios que hizo en el planteamiento y no por una ‘ayuda’ arbitral como aseguran hinchas del América. “Mérito de mis jugadores que no se rindieron, que creyeron que podíamos rescatar, queríamos los tres puntos, pero bueno rescatar el punto que nos quedamos, mérito a la gente que nos alentó hasta el último minuto, no pudimos darle la victoria”, agregó.