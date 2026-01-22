Carlos Antonio Vélez no se calló tras la debacle de Junior contra Santa Fe: señaló culpables

Junior de Barranquilla cayó por enésima vez en el Estadio El Campín y perdió la final de la Superliga BetPlay contra Independiente Santa Fe.

Alfredo Arias no encontró la manera de engranar las nuevas piezas de su plantilla y cayó goleado por 3-0 gracias a los tantos de Ewil Murillo, Hugo Rodallega y Nahuel Bustos.

Carlos Antonio Vélez, experimentado periodista colombiano, analizó el partido y encontró las razones de la derrota con nombres propios.

“Más allá del resultado y lo que implica el tener una copa del año, es cómo se consiguió el objetivo. En el partido de ida no esperaba lo que vi, rebasó y con creces mi expectativa. Ayer fue muchísimo mejor, o sea que Santa Fe es un equipo que está creciendo”, apuntó en Palabras Mayores.

Independiente Santa Fe, campeón de la Superliga BetPlay 2026. Foto: Cristian Bayona

Vélez habló sobre Junior

Carlos Antonio considera que Junior es un equipo “en construcción” porque tiene “alteraciones definitivas y fundamentales” por las nuevas piezas que llegaron a la plantilla.

“Junior tenía una estructura basada en el funcionamiento de sus centrocampistas y el hombre contra hombre de un hombre pegado a raya que garantizaba amplitud hasta la línea final”, dijo.

Uno de ellos era Didier Moreno, que se fue al Medellín. “Con todo y que era caótico tácticamente, sacaba al equipo y permitía liberar a sus compañeros para que pudieran desarrollar su juego”, explicó.

Vélez apunta que Juan David Ríos y Guillermo Celis son piezas que no funcionan de la misma manera en ese esquema táctico. “No tienen ese pistón de ida y vuelta que era fundamental en el alma de Junior”, agregó.

El otro vértice de la derrota es la salida de José Enamorado y la inclusión de Cristian Barrios como reemplazo. “No hace lo mismo que Enamorado. Barrios es de banda, pero con quiebre hacia adentro”, dijo Carlos Antonio.

Según la opinión del comentarista, el plan inicial no le salió a Alfredo Arias y el gol tempranero derrumbó todo lo que había presupuestado en una cancha difícil por la altura. “Santa Fe sorprende cuando mantiene esa línea de cuatro sin salidas de los laterales, priorizó la seguridad”, analizó.

Repetto ganó en el tablero

El pulso lo ganó Pablo Repetto, técnico del cuadro cardenal, por una decisión que no se esperaba su adversario. “Muy bien planteado, Arias puso un hombre para tapar a Mafla y ocurre que Mafla no salió”, señaló Vélez.

Junior trató de cambiar las cosas en el segundo tiempo, pero los revulsivos no surtieron su efecto.

En el caso específico de Luis Fernando Muriel, la opinión de Carlos Antonio Vélez es que “físicamente no está para competir”.

“Santa Fe gana con un montón de argumentos, registros, información... Llevan un mes, pero estamos hablando de un técnico como Repetto que es un acierto total”, aseguró.

La altura es uno de los fuertes que maneja el técnico santafereño. “Ganó todos los títulos con Liga de Quito, con Independiente del Valle y Santos Laguna... Lo de la altura no es carreta, bien manejado y con esa exuberancia van a sacar provecho”, completó.