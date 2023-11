Carlos Antonio Vélez se destapó y dijo su favorito a ganar la Liga Betplay: “es el mejor, lejos”

En ese sentido, Vélez advierte que el resto de clasificados sí tienen un nivel equilibrado, por lo que no se animó a decir quien clasificaría en la otra orilla. “¡En el B que entre el diablo y escoja! Está para cualquiera. Lo cierto es que todos arrancan de cero en puntos, más no en futbol”, sentenció.

Dimayor todavía no ha definido horarios y programación para el inicio de los cuadrangulares, sin embargo, ya se sabe que los partidos inaugurales serán: Tolima vs. Junior en Ibagué, Deportivo Cali vs. Águilas Doradas en Palmira, Atlético Nacional vs. Millonarios en Medellín y América vs. Independiente Medellín en la ciudad de Cali.