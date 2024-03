Carlos Antonio Vélez se va contra hinchas de Millonarios; recia defensa a Alberto Gamero

Luego de esto, fue que se paró en la raya para defender al samario, al que le aconsejó partir antes de que se pierda la armonía entre hinchada y equipo: “Esa es otra. ¿Cuestionando a Gamero?: no me crean tan pendejo. Vea, profe, si lo vuelven a joder en dos partidos más, váyase, entrégueles eso, para que después se sienta su ausencia, porque es muy jodido”.

“Doy un paso al costado”

Luego de su última caída en la Liga Betplay, el técnico de Millonarios generó una alarma en la afición azul, pues aunque pareciera que todo marchaba de la mejor manera, él estaría pensando en irse: “A mí no me gusta sufrir, si veo que la cosa no sale, yo mismo doy un paso al costado, a las cosas no me apego”.