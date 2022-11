Carlos Queiroz estalla al tener fuerte cruce con periodista en rueda de prensa previo a Qatar 2022

El extécnico de la Selección Colombia y ahora comandante de la selección de Irán, Carlos Queiroz, tuvo un fuerte cruce de palabras con una periodista en plena rueda de prensa a pocos días de dar inicio a las acciones del Mundial de Qatar 2022. Tras el rifirrafe, el luso tuvo que retirarse bastante molesto del recinto, generando una polémica.

Previo al debut en la copa del mundo donde compartirá el grupo B con Inglaterra, Gales y Estados Unidos, Queiroz fue cuestionado sobre los derechos humanos. La pregunta en específico fue de como se sentía representando a un país que oprime los derechos de las mujeres.

Queiroz lo miró fijamente y le preguntó para qué medio trabajaba, a lo que el comunicador contestó: “Sky”. “¿Cuánto me pagarás por responder a esa pregunta?, eres de una empresa privada, así que cuánto me pagarás. Habla con tu jefe y al final del mundial puedo darte la respuesta si me haces una buena oferta”, contestó Queiroz tras escuchar su respuesta.

Luego de ese momento, el periodista afirma que “dice que es un honor...” y mientras Queiroz se levanta de su silla, vuelve a responder: “no pongas palabras en mi boca que no dije. Le estoy preguntando a tu empresa cuánto me pagará y creo que debes empezar a pensar lo que ha pasado con los inmigrantes en Inglaterra”.

Caliente cruce entre Carlos Queiroz y un periodista de Sky News que le preguntó que sentía representando a Irán en medio de las protestas en el paíspic.twitter.com/m24INpBTST — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) November 16, 2022

A raíz de esta polémica, en redes sociales, miles de usuarios crucificaron al entrenador por su actuar, tildándolo de “hipócrita”.

Queiroz defiende a los suyos

El entrenador luso afirmó el martes pasado que sus jugadores tienen “derecho a expresarse” durante el Mundial de Catar, mientras un movimiento de protesta sacude a la República Islámica desde hace dos meses. “Es exactamente como en Inglaterra. Sigues el espíritu del juego y las leyes de la FIFA siempre que te expreses en el fútbol, según estos principios y valores. Todo el mundo tiene derecho a expresarse”, dijo Queiroz en una rueda de prensa en Doha, cuyo video fue difundido por los medios.

“Algunos se arrodillan, algunos están de acuerdo, otros no. E Irán es exactamente lo mismo”, continuó el entrenador portugués. “Está fuera de cuestión pensar que la selección nacional iraní esté sufriendo problemas de ese tipo”.

“Los jugadores tienen una cosa en la cabeza, y es luchar por el sueño de estar en la segunda ronda”, añadió. “Son personas humildes, comprenden una cosa muy sencilla. Si somos capaces de hacerlo, formarán parte de la historia, porque Irán ha estado en el Mundial seis veces, nunca ha llegado a la segunda ronda. No quieren ser solo una parte de la historia, quieren hacer historia”.

Un movimiento de protesta duramente reprimido sacude a la República Islámica desde la muerte, hace dos meses, de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años detenida por violar el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo islámico en público.

Varios jugadores de la selección iraní expresaron su apoyo a este movimiento en las redes sociales, llevando pulseras negras durante los partidos o negándose a cantar el himno nacional.

La estrella del ‘Equipo Melli’, Sardar Azmoun, fue noticia por haber expresado su apoyo al movimiento de protesta, y por haber denunciado la represión en su país, con varios mensajes en las redes sociales. Su cuenta de Instagram, seguida por unos cinco millones de personas, estuvo bloqueada durante varios días antes de ser restaurada.

Irán comenzará su participación en el Mundial el 21 de noviembre contra Inglaterra en el Grupo B. Después de enfrentarse a Gales el día 25, y los iraníes medirán fuerzas contra Estados Unidos el día 29, en una revancha muy simbólica del histórico partido de 1998, ganado por Irán (2-1).