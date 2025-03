César Farías destapa pelea a golpes en pleno camerino de Junior: “Hubo puños”

Junior de Barranquilla venció a Millonarios el domingo pasado (2-1), pero no ha tenido una semana tranquila de acuerdo con las palabras del técnico César Farías .

Y ahí soltó la inesperada revelación: “ Por primera vez hubo hasta puños, normal entre hombres, que no pasa de ahí. Pero la gente está metida para jugar, para ganar, para ir a desarrollar un buen fútbol y dar todo para traernos estos tres puntos”.

Aunque Farías no entregó nombres sobre los protagonistas de la pelea, el periodista Alexis Rodríguez mencionó que se trató de dos ídolos de la institución y todo se produjo tras el partido de Copa Sudamericana contra América en el Metropolitano.

Farías ve mejoría

América y Millonarios fueron buenos exámenes para el cuadro tiburón, aunque los puntos se han ido ante rivales que no deberían representar mayor problema. “Junior ante los equipos grandes juega bien y esos partidos no preocupan tanto, están todos concentrados. Ante un equipo como estos, no podemos permitir que nos pase lo de Envigado”, admitió el timonel.