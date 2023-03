Champions League: fecha, hora y canal para ver los octavos de final, en los que se verán Liverpool y Real Madrid

Esta semana se conocerá la lista completa de clasificados a los cuartos de final de la Champions League, luego de que se enfrenten Real Madrid vs. Liverpool, Manchester City vs. Leipzig, Napoli vs. Eintracht Frankfurt e Inter de Milan vs. Porto.

Los ojos, sin duda, estarán puestos en el partido de Liverpool, que tendrá que bailar con la más fea y el marcador en contra, y Manchester City, que una vez más buscará su primer título en este torneo.

Real Madrid vs. Liverpool

Será el partido que más se robe las miradas en el cierre de los octavos de final de la Champions League, pero no solo porque se trata de dos de los clubes más grandes del Viejo Continente, sino por el reto de los dirigidos por Jürgen Klopp de remontar la derrota 2-5 en manos del equipo merengue en Anfield Road.

En el primer partido, Liverpool cayó como local 2-5 ante Real Madrid. - Foto: REUTERS

Liverpool, que no está teniendo la temporada más regular, ha demostrado que cuando de rivales de peso se trata, la jerarquía está intacta. Para muestra, un botón, una semana atrás vencieron 7-0 al Manchester United por la Premier League, pese a que los Red Devils llevaban tres victorias en línea.

Al partido, programado el miércoles 15 de marzo, a las 3 p. m. (hora colombiana), Liverpool, con Luis Díaz recuperándose de su lesión, llegará de caer por la mínima diferencia ante el Bournemouth. Entretanto, Real Madrid llegará con la tranquilidad de sumar tres puntos por LaLiga, al vencer al Espanyol. Podrá disfrutarse en ESPN.

Manchester City vs. Leipzig

Pese a que Manchester City ha sido uno de los clubes ingleses más rendidores la última década, no ha podido consolidar su poderío obteniendo el título de la Champions League. Lo más cerca que estuvo de hacerlo fue en 2021, cuando perdió en la gran final ante Chelsea. De ahí que sea una de las obsesiones del club y de su director técnico desde 2016, Pep Guardiola.

“No quiero decir que esté de acuerdo con ello, pero estoy seguro que seré juzgado por esta competición”, afirmó Pep en la antesala de la vuelta de los octavos de final, en la que deberá medirse con el Leipzig.

Pep Guardiola se mostró descontento por el nivel de sus dirigidos en la ida de los octavos de final. - Foto: Getty Images

La ventaja para los dirigidos por Guardiola de cara al partido programado para el martes 14 de marzo, a las 3 p. m. (hora colombiana), es que serán locales. En la ida, Manchester City y Leipzig igualaron a un gol, por lo que con un solo tanto cualquiera de los dos podría avanzar a cuartos de final.

Napoli vs. Frankfurt

Aunque ninguno de los dos clubes es favorito en la Champions League, no hay que restarles mérito, en especial si se tiene en cuenta que Napoli es el líder de la Serie A, cerca de conseguir un nuevo Scudetto, y Frankfurt está entre los mejores seis equipos de la temporada en la Bundesliga, aunque no gana hace tres fechas.

Rafael Santos Borré esperará tener más minutos de juego en los octavos de final de la Champions. - Foto: Getty Images

Al compromiso, que se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona el miércoles 15 de marzo, a las 3 p. m. (hora colombiana), quien llegará con ventaja es Napoli, que en Alemania se impuso 2-0 a su rival. Resta esperar si Rafael Santos Borré, que poco ha sido tenido en cuenta en el Frankfurt pese a su talento, regresa a la nómina titular. El encuentro se transmitirá por ESPN.

Inter vs. Porto

Inter de Milan, segundo en la Serie A, tendrá la oportunidad de buscar un nuevo título continental si continúa avanzando en la Champions League. Para ello deberá eliminar en los octavos de final al Porto, al que ya se impuso por la mínima diferencia jugando de local.

El encuentro, como los demás, podrá verse en ESPN, el martes 14 de marzo a las 3 p. m.