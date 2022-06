¿Chao al Barcelona? Bayern Múnich le pone candado a la salida de Lewandowski

El director deportivo del Bayern Múnich, Hasan Salihamidzic, sigue cerrando la puerta de salida al delantero polaco Robert Lewandowski, sobre el que tiene una postura “clara”, que es que cumpla su contrato hasta 2023, mientras que reconoce que no le preocupa una posible oferta del FC Barcelona por el polaco.

“Nuestra postura en este asunto es clara: Robert (Lewandowski) tiene contrato hasta el verano de 2023. Espero que veamos a Lewandowski en Säbener Strasse para entrenar el 12 de julio”, declaró Salihamidzic en una entrevista con Sport Bild.

El directivo del conjunto muniqués también fue preguntado por una presumible oferta más alta del FC Barcelona, pero salió del paso y aseguró que no va a cambiar su postura al respecto. “No me preocupa”, sentenció.

Robert Lewandowski y Thomas Müller en el campo de juego con la nueva equipación del Bayern - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El director deportivo habló también sobre el futuro de Serge Gnabry, que podría verse amenazado tras la llegada al equipo de Sadio Mané, que fue presentado este miércoles como flamante fichaje del campeón de la Bundesliga tras despuntar en el Liverpool inglés.

“El fichaje de Mané no tiene nada que ver con Serge Gnabry. Definitivamente, queremos volver a profundizar en las conversaciones con Serge para ver si está dispuesto a ampliar su contrato en este periodo de traspasos”, explicó.

Sin embargo, reconoció que la intención del Bayern es evitar llegar al último año de contrato del futbolista alemán, que expira en 2023, sin el futuro definido. “No queremos llegar al último año de su contrato sin que nos diga si quiere quedarse”, afirmó.

“Sin embargo, lo que está claro es que sería justo desde el punto de vista del club que, si un jugador no quiere prorrogar, hablemos de cómo podemos resolver esta situación de forma satisfactoria para todos los implicados”, concluyó Salihamidzic.

Más leña al fuego

Lo cierto es que el Barcelona esperaba que la llegada de Mané destrabara las negociaciones por Lewandowski, sabiendo que el senegalés venía de cumplir con la posición de delantero centro en el Liverpool, acompañado por Mohamed Salah y Luis Díaz.

Pero el anuncio oficial no cambió la idea entre los miembros de la cúpula del conjunto bávaro, que han mantenido sólido su discurso de no dejar salir al polaco bajo ningún aspecto. “En lo que respecta a Robert, no ha cambiado mucho. Tiene contrato hasta 2023 y estamos deseando que se presente con nosotros el primer día de entrenamiento”, agregó más tarde Oliver Kahn, actual director general del club alemán.

“Robert está valorando las opciones de Barça y de otros, pero es bueno recordar que tiene contrato con el Bayern. Esto es muy importante, no estamos preocupados”, agregó al respecto durante el acto de presentación de su nueva incorporación.

Aún con esa constante negativa al respecto de dejar escapar al goleador, en Cataluña se aferran a las declarciones de Lewandowski en las que ha dejado bastante claro que su ciclo en el Bayern Múnich ha terminado y pide a los directivos, hasta ahora, de manera amistosa, que escuchen ofertas.

El problema es que la situación económica de los azulgranas no les ha permitido sacar el dinero del bolsillo hasta que no empiecen a vender, lo que ha hecho crecer la expectativa sobre el acuerdo que ya es total con el jugador, no así con el club de procedencia.

Aunque Paris Saint-Germain y Chelsea han tocado la puerta del polaco, fiel a su palabra ha pedido a su agente que deseche cualquier otra opción que no venga del Camp Nou. Barcelona está primero en la fila por el delantero de 33 años, pero si lo quiere en sus filas para la próxima temporada tendrá que lidiar con recias negociaciones frente a los alemanes, que no son precisamente famosos por dar su brazo a torcer.

Con información de Europa Press.