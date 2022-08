Chicharito Hernández, en el ojo del huracán por ignorar a niño y tirar bandera de México

Uno de los futbolista más representativos de México es Javier Hernández, quien es el máximo goleador histórico de su selección y se destacó por su paso en el fútbol de Europa. Desde enero de 2020 juega en Los Angeles Galaxy de la MLS, liga profesional de Estados Unidos, donde sigue deslumbrando con su talento.

Más allá de su actualidad deportiva, en los últimos días se ha generado una gran polémica por dos acciones que cometió el futbolista manito. Uno de los sucesos tuvo que ver con la rechazó a firmar una bandera de su país, la cual dejó caer al piso y de inmediato en las redes sociales aseguraron que él decidió tirarla.

Para no dejar crecer los rumores y malos comentarios, Chicharito Hernández aseguró que todo se debió a una confusión. “Voy a empezar con uno que creo que se salió de contexto que es el de la bandera”, expresó en un Instagram Live desde su cuenta oficial.

¿YA NO QUIERE A MÉXICO?😱



Este video muestra al Chicharito Hernández arrojando la bandera de México al suelo...😨



¿O ya nos malviajamos? Mejor juzga por ti mismo👇🏽 pic.twitter.com/Q4YiTeVwMC — Explosion Sports (@ExplosionSport1) August 2, 2022

“Lo vi y lo estuve platicando con mi familia y con mi gente, decidí no firmar la bandera y después de eso la verdad es que yo no sabía que la tenía yo agarrada, según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó. Entonces no es que la tire, sino que la quiero mover para seguir firmando más cosas y desafortunadamente la bandera se cayó, ni cuenta me di”, argumentó el atacante de 34 años de edad.

Además, el exjugador del Manchester United y Real Madrid aprovechó para explicar lo sucedido con un hincha del FC Dallas, al término del partido del pasado sábado 30 de julio. En otro video que se hizo viral, el mundialista con la selección de México no quiso firmarle un autógrafo a un niño y hasta le negó una foto.

“Obviamente el video de cuando estoy saliendo del partido del Dallas y me niego a darle un autógrafo o una foto al niño. Sabemos que eso es muy desafortunado y le pido perdón a él y a su familia”, dijo.

Para remediar las cosas, expresó que está “platicando ya con la gente del Galaxy” para intentar contactar al menor de edad “para darle una foto, saludarlo, regalarle una camiseta, invitarlo a un partido o algo”.

“Quería explicar un poquito esa situación porque, no es querer hablar de más, pero la gente a la que me acerqué estaba muy lejos del autobús. Yo ya había estado firmándole a mucha gente después del partido y otra vez que no estuve al 100, soy humano, soy muy pasional, cuando hay algo en mi cabeza se me queda mucho en la cabeza, quiero pedir una disculpa, se me fue completamente”, explicó sobre lo sucedido.

En cuanto a lo deportivo, en lo corrido de 2022, Chicharito ha disputado 1.736 minutos en 21 partidos por la MLS, 20 de ellos como titular, y ha marcado nueve goles. Actualmente, Los Angeles Galaxy marchan novenos en la Conferencia Oeste con 30 puntos, a 21 del líder y rival de patio, Los Angles FC.