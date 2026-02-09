Deportes

Christian González no se olvidó de Colombia: envió sentido mensaje tras perder el Super Bowl

Aunque tuvo un gran desempeño en las labores defensivas, no fue suficiente para evitar la derrota de New England Patriots.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

9 de febrero de 2026, 8:35 a. m.
Christian González, cornerback de los New England Patriots
Christian González, cornerback de los New England Patriots Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Seattle Seahawks se coronó campeón de la NFL, luego de su victoria en el Super Bowl LX contra New England Patriots (29-13). El colombo-estadounidense Christian González habló en rueda de prensa y agradeció todo el cariño recibido desde Colombia en los últimos días.

González nació en Carrolton (Texas) y habla inglés como nativo, sin embargo, su padre es colombiano y le ha inculcado las raíces desde muy pequeño. De hecho, en el casco que usó durante el Super Bowl tenía una bandera tricolor junto a la de Estados Unidos.

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

El cornerback tuvo una gran actuación defensiva antes del mediotiempo y contribuyó a que la diferencia de los Seahawks no fuera tan grande.

Desafortunadamente, su mariscal Drake Maye tuvo una pésima presentación en la noche que lo debía consagrar como heredero de Tom Brady. Seattle fue contundente en la segunda mitad y se quedó con la victoria ante los ojos de todo el planeta.

Deportes

Prensa alemana enaltece a Luis Díaz por su nuevo hito con Bayern Múnich: no se guardan nada

Deportes

FC Barcelona confirma la renuncia del presidente Joan Laporta: esta es la razón de su salida

Deportes

Empiezan a llegar correos de Fifa para comprar boletas al Mundial 2026: si le dijeron que no, le quedaría esta opción

Estados Unidos

En video: el homenaje a Charlie Kirk en show patriótico alterno al Super Bowl

Ciclismo

Nairo Quintana sube como cohete en el Tour de Omán: atacó y sacudió la clasificación general

Deportes

Oficial: Jhon Jáder Durán fue anunciado por su nuevo equipo y puso la firma por seis meses

Deportes

La reacción de James Rodríguez tras el triplete y partidazo de Luis Díaz: le puso un apodo

Deportes

Video | Volada salvadora de Christian González en el Super Bowl LX, el colombiano hace historia con una actuación formidable

Deportes

Jugador titular de los Patriots llegó esposado al Super Bowl LX: ¿Mack Hollins enfrenta un proceso judicial?

Deportes

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

New England Patriots cornerback Christian Gonzalez (0) reacts before the NFL Super Bowl 60 football game against the Seattle Seahawks, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Steve Luciano)
Christian González en la previa al Super Bowl, disputado este domingo en Santa Clara. Foto: AP

“Viva Colombia”

A pesar de la derrota, González dio la cara en rueda de prensa. Antes los medios habló de la nacionalidad colombiana que le heredó su padre y que lleva con orgullo a todas las canchas de la NFL.

“Solo gracias por creer en mí y empujarme a ser quien soy. Te amo y sabes que lo siento. No lo logramos, pero volveremos y lo conseguiremos. ¡Viva Colombia!“, dijo el defensivo sobre su papá.

Donald Trump arremete contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”

Christian González recibió mensajes de apoyo por parte de colombianos y latinoamericanos, que se identificaron con su historia y alentaron a los Patriots por el simple hecho de ver la bandera colombiana en la celebración.

“Lo aprecio mucho. Sentimos el apoyo. Me alegró de representar a los latinos y los países latinos. Significa mucho para mí y mi herencia. Me encanta poder usar mi herencia con orgullo y es increíble”, agregó.

Christian González fue elegido por medios norteamericanos como el mejor jugador de los Patriots durante el Super Bowl. Ante la mala noche de Maye, el cornerback de ascendencia colombiana se destacó en las labores defensivas y evitó una paliza mucho mayor por parte de los Seahawks.

González ahora es elegible para una extensión de contrato, sin embargo, podría recibir ofertas tras la gran temporada que hizo en la NFL y su desempeño superlativo en el partido estelar.

El colombo-estadounidense dejó una de las imagenes más impactantes del juego. En el primer cuarto voló por los aires y evitó un touchdown casi seguro de Seattle cortando un lanzamiento que iba dirigido hacia Rashid Shaheed.

“Nadie creyó en nosotros nadie. Estoy muy orgulloso de los chicos y sé que volveremos a intentarlo”, concluyó González en rueda de prensa.

Más de Deportes

Luis Díaz celebrando luego de que Bayern Múnich goleara a Hoffenheim en Bundesliga.

Prensa alemana enaltece a Luis Díaz por su nuevo hito con Bayern Múnich: no se guardan nada

Raphinha and Joan Laporta celebrate the victory after winning the Spanish Super Cup final match between FC Barcelona and Real Madrid at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

FC Barcelona confirma la renuncia del presidente Joan Laporta: esta es la razón de su salida

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.

Empiezan a llegar correos de Fifa para comprar boletas al Mundial 2026: si le dijeron que no, le quedaría esta opción

Homenaje a Charlie Kirk en evento alterno al Super Bowl LX

En video: el homenaje a Charlie Kirk en show patriótico alterno al Super Bowl

MISFAT AL ABRIYEEN, OMAN - FEBRUARY 09: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team attacks in the breakaway during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 3 a 191.3km stage from Samail - Al Fayhaa Rest house to Misfat Al Abriyeen - Eastern Mountain 921m on February 09, 2026 in Misfat Al Abriyeen, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Nairo Quintana sube como cohete en el Tour de Omán: atacó y sacudió la clasificación general

Jhon Jáder Durán fue presentado por el Zenit de San Petersburgo.

Oficial: Jhon Jáder Durán fue anunciado por su nuevo equipo y puso la firma por seis meses

SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 05: CB Christian Gonzalez (0) of the New England Patriots answers questions during the Thursday press conference on Thursday, February 5th at the Santa Clara Marriott in Santa Clara, CA. (Photo by Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images)

Christian González no se olvidó de Colombia: envió sentido mensaje tras perder el Super Bowl

James Rodríguez felicitó a Luis Díaz por su actuación estelar en el partido del Bayern Múnich.

La reacción de James Rodríguez tras el triplete y partidazo de Luis Díaz: le puso un apodo

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Drake Maye #10 of the New England Patriots throws under pressure from Devon Witherspoon #21 of the Seattle Seahawks during the first quarter in Super Bowl LX at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Ishika Samant/Getty Images)

Los Seattle Seahawks se quedan con la edición 60 del Super Bowl: pasaron por encima de los New England Patriots

Donald Trump y Bad Bunny

Donald Trump arremete contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”

Noticias Destacadas