Seattle Seahawks se coronó campeón de la NFL, luego de su victoria en el Super Bowl LX contra New England Patriots (29-13). El colombo-estadounidense Christian González habló en rueda de prensa y agradeció todo el cariño recibido desde Colombia en los últimos días.

González nació en Carrolton (Texas) y habla inglés como nativo, sin embargo, su padre es colombiano y le ha inculcado las raíces desde muy pequeño. De hecho, en el casco que usó durante el Super Bowl tenía una bandera tricolor junto a la de Estados Unidos.

El cornerback tuvo una gran actuación defensiva antes del mediotiempo y contribuyó a que la diferencia de los Seahawks no fuera tan grande.

Desafortunadamente, su mariscal Drake Maye tuvo una pésima presentación en la noche que lo debía consagrar como heredero de Tom Brady. Seattle fue contundente en la segunda mitad y se quedó con la victoria ante los ojos de todo el planeta.

Christian González en la previa al Super Bowl, disputado este domingo en Santa Clara. Foto: AP

“Viva Colombia”

A pesar de la derrota, González dio la cara en rueda de prensa. Antes los medios habló de la nacionalidad colombiana que le heredó su padre y que lleva con orgullo a todas las canchas de la NFL.

“Solo gracias por creer en mí y empujarme a ser quien soy. Te amo y sabes que lo siento. No lo logramos, pero volveremos y lo conseguiremos. ¡Viva Colombia!“, dijo el defensivo sobre su papá.

Christian González recibió mensajes de apoyo por parte de colombianos y latinoamericanos, que se identificaron con su historia y alentaron a los Patriots por el simple hecho de ver la bandera colombiana en la celebración.

“Lo aprecio mucho. Sentimos el apoyo. Me alegró de representar a los latinos y los países latinos. Significa mucho para mí y mi herencia. Me encanta poder usar mi herencia con orgullo y es increíble”, agregó.

Christian González fue elegido por medios norteamericanos como el mejor jugador de los Patriots durante el Super Bowl. Ante la mala noche de Maye, el cornerback de ascendencia colombiana se destacó en las labores defensivas y evitó una paliza mucho mayor por parte de los Seahawks.

González ahora es elegible para una extensión de contrato, sin embargo, podría recibir ofertas tras la gran temporada que hizo en la NFL y su desempeño superlativo en el partido estelar.

El colombo-estadounidense dejó una de las imagenes más impactantes del juego. En el primer cuarto voló por los aires y evitó un touchdown casi seguro de Seattle cortando un lanzamiento que iba dirigido hacia Rashid Shaheed.

“Nadie creyó en nosotros nadie. Estoy muy orgulloso de los chicos y sé que volveremos a intentarlo”, concluyó González en rueda de prensa.