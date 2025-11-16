Christian Martinoli lamenta la salida de James Rodríguez de Club León: palabras retumban en México

Christian Martinoli es uno de los narradores más reconocidos en México y en los demás países de habla hispana. Su particular forma de transmitir en los partidos lo ha llevado a generar recordación.

Por medio de sus redes sociales, junto a su colega Luis García, entrega opiniones respecto a la actualidad del fútbol. En esas, James Rodríguez es foco de atención porque Martinoli se refirió a la salida del colombiano de Club León.

“James Rodríguez fue un incomprendido” - Christian Martinoli

Las palabras de Martinoli sobre James Rodríguez se hicieron rápidamente virales, y generaron miles de reacciones entre reproducciones, likes y comentarios. Para Cristian, James fue un incomprendido en México.

“Ha dejado el país James Rodríguez, doctor (Luis García). Ya se fue y es lo que me duele. James, una figura internacional, un tipo que fue incomprendido, doctor, su fútbol fue incomprendido. Una elegancia en la cancha”, arrancó afirmando Martinoli.

Y continuó: “¿Qué querían de James, que corriera? No va a correr, dale la pelota al pie y que él pinte”.

En esas, Luis García metió la cucharada: “Pero jugaba siempre, tampoco es que no jugara. Había como un acuerdo tácito, más que nada con Berizzo, que es: ‘si tu venías de partido con Colombia, te daba chance de que no jugaras’”.

Martinoli siguió en su explicación: “El problema es lo que le aplicaron a León (expulsión del Mundial de Clubes). Ahí James y León perdieron fuego... León acabó penúltimo. No lo puedes creer porque no estaba armado para terminar penúltimo, pero ni cerca”.

Cabe recordar que cuando James Rodríguez llegó a Club León, a principios de 2025, uno de los atractivos del equipo mexicano era que iba a jugar el Mundial de Clubes. Sin embargo, antes del arranque de la cita orbital, al cuadro esmeralda lo expulsaron por el tema de multipropiedad (Grupo Pachuca).

Eso pegó anímicamente en un plantel que estaba brillando en Liga MX, y que no supo levantar ante la situación. Al final, James se marcha de León dejando un par de goles, y asistencias, pero sin títulos.

Ahora se desconoce cuál será el nuevo equipo de James Rodríguez. Rumores de la prensa lo colocan en la MLS, incluso en Canadá y hasta en el mismo México pero jugando con otra institución. Solo el pasar de las semanas revelará detalles al respecto.

Mientras tanto, James Rodríguez se desempeña con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images