Colombia busca la clasificación ante Uruguay: qué canal pasa el partidazo por el Sudamericano Sub-20

La Selección Colombia va por la clasificación en el Sudamericano que se juega en Paraguay.

9 de febrero de 2026, 9:58 p. m.
Jugadoras de la Selección Colombia Sub 20.
Jugadoras de la Selección Colombia Sub 20. Foto: Oficial FCF

La Selección Colombia Femenina Sub-20 sigue su camino en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay. Cabe recordar que este torneo da cuatro cupos al Mundial y ese es el máximo objetivo de la ‘Tricolor’.

Las dirigidas por el profesor Carlos Paniagua tienen en mente a la selección Uruguay, luego de la victoria ante Venezuela y el empate con Chile en el debut del grupo A. Con la Vinotinto, Colombia se vio muy fuerte en defensa y le pudo hacer contrapeso a las venezolanas a tal punto de dejarlas sin opción para el empate.

Pese al buen trabajo defensivo, Venezuela generó opciones de gol y la portera Luisa Agudelo fue exigida en varias posibilidades, saliendo como figura del cotejo. Por otra parte, la ‘Tricolor’ anotó el gol del triunfo gracias a Maithé López, al minuto 81.

Colombia vs. Perú en el Sudamericano sub-17 femenino
Colombia vs. Perú en el Sudamericano sub-17 femenino Foto: Aymer Andrés Alvarez El País

El combinado del vecino país no fue menos que las colombianas y, gracias a la inteligencia y destreza de Fabiana Hernández y Génesis Hernández, pusieron contra las cuerdas a la defensa cafetera que, afortunadamente, pudo responder y contó con una portera inspirada que estuvo a la altura y evitó que su arco fuera vulnerado.

La tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano

Fueron varios los pasajes del encuentro en el que las venezolanas atacaban y Colombia respondía de contragolpe, variante que le servía a las de Paniagua para sacudirse de la embestida vinotinto, que tuvo, por varios minutos, dominada a la Selección Colombia.

Con este resultado, Colombia suma cuatro puntos en el grupo A y es segunda de la zona. Ahora piensa en Uruguay:

  1. Paraguay: 4 puntos.
  2. Colombia: 4 puntos.
  3. Uruguay: 4 puntos.
  4. Venezuela: 3 puntos.
  5. Chile: 1 punto.

Canal y hora para ver Colombia vs. Uruguay

La cita contra Uruguay, por la tercera fecha del grupo A del Sudamericano Femenino Sub-20, se jugará este martes 10 de febrero, a partir de las 4:00 pm, hora colombiana. En caso de que Colombia sea la ganadora, tendría grandes posibilidades de asegurar su clasificación a la siguiente fase, donde se peleará por algún cupo al Mundial de la categoría. El estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay, será la sede para este compromiso.

Por su parte, Uruguay llega contra Colombia tras vencer 1-0 a Chile, con anotación de Antonella Cordero. Se prevé un duelo disputado y el triunfo es clave para acercar el sueño mundialista de Polonia. El juego podrá verse por Gol Caracol y la aplicación Ditu.

