Colombia inició con pie derecho en la Copa Davis con dos victorias de Mejía y Galán

Las emociones de la ‘ensaladera gigante’ como es conocida la Copa Davis, iniciaron este sábado con dos victorias monumentales para Colombia en su serie ante la selección de Turquía. Los duelos, por el Grupo Mundial I, se llevaron a cabo en el Carmel Club de la ciudad de Bogotá.

En el primer turno, Nicolás Mejía, promesa del tenis en el país, consiguió el primer punto de la serie ante Altug Celikbilek por parciales de 6-3, 1-6, y 7-6(4). Este enfrentamiento puso las emociones a flor de piel del público bogotano durante dos horas y 28 minutos.

“Estoy contento de haberle dado el primer punto a Colombia; en lo personal, considero que jugué el peor partido desde mi debut en esta competición, pero el ambiente fue espectacular. Muchas gracias a todos por el apoyo, sin el público hubiese sido muy difícil sacarlo adelante”, manifestó Mejía en rueda de prensa posterior al juego.

Nicolás Mejía en su primer duelo de la Copa Davis. - Foto: Federación Colombiana de Tenis

Mejía era consciente de la magnitud que tenía al frente con un rival que si bien no figura en el circuito ATP, era peligroso con sus golpes, tanto así que se llevó el segundo set por un cómodo 6/1. “Era consciente del difícil partido que me esperaba, sabía de las condiciones de mi rival, sumado a esto, jugué muy mal, entré nervioso. En el primer set, exhibí el nivel que he tenido en los entrenamientos y pude haberlo ganado sin problemas, luego me vine a pique, en ese instante mis compañeros me alentaron y lo pude sacar adelante. Fue algo espectacular”, agregó el cafetero.

Con esta victoria, Mejía puso fin a una mala racha de cinco derrotas consecutivas en el certamen que reúne a las mejores selecciones del mundo. Además, el tenista de 22 años se convirtió en el trigésimo segundo cafetero en ganar un partido de sencillos en la Davis Cup by Rakuten.

Galán le dio el segundo punto de la serie con comodidad

Tras la victoria de Mejía, el segundo turno en la cancha central del Carmel Club era para el bogotano Daniel Galán. La raqueta nacional que llegaba con altas expectativas a este torneo, después de firmar una brillante actuación en el pasado US Open, se impuso con comodidad ante el turco, Ilkel quien no pudo hacer mucho en duelo que tuvo una duración de un poco más de una hora.

Galán se mostró realmente cómodo en el segundo enfrentamiento y se llevó el partido por parciales de 6/1 y 6/2. El tenista cafetero mantuvo la solidez con la que se le vio en el último Grand Slam del año.

“El servicio fue clave, tuve muchas oportunidades para quebrar y bueno, felicidad por entregar el segundo punto”, dijo Galán. “Ha sido mucho trabajo y motivación para estar donde estamos ahorita, he cambiado en mi físico y en mi parte mental”, agregó.

Un “mejor escenario” no puede tener Colombia en esta serie ante Turquía, acercándose de nuevo a la clasificación el grupo mundial de la Copa Davis que se llevará a cabo en el mes de noviembre.

👏 Daniel Galán no defrauda y nos vamos con ventaja tras el primer día



🇨🇴 2-0 🇹🇷 #DavisCup | #VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/PEdJQtYNME — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 17, 2022

Con la serie prácticamente liquidada, queda pendiente el de dobles, donde la pareja colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah harán lo propio frente a Ergi Kirkin y Yanki Erel, desde las 11:00 a. m. del próximo domingo, en el Carmel Club de Bogotá.

De ganar la pareja cafetera, automáticamente, el país se llevará la serie del Grupo Mundial I y así firmar por tercer año consecutivo su presencia en el grupo mundial.