Colombia vs. Nigeria en el Mundial Sub-20 de la Fifa: quién ganará, según la inteligencia artificial

Este domingo, 5 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 cerrará su participación por la fase de grupos del Mundial Fifa de la categoría, en el estadio Fiscal de Talca, en Chile.

El combinado nacional se medirá a su similar de Nigeria en un duelo clave para la clasificación a los octavos de final. Los africanos apretaron el grupo luego de derrotar a Arabia Saudita y tras el empate de los cafeteros con Noruega.

Colombia llega al partido como líder del grupo F y con 4 unidades, los mismos que los escandinavos, y buscará sobreponerse a los nigerianos, que son terceros con 3 puntos.

Frío empate de Colombia ante Noruega en la segunda fecha del Mundial Sub-20 de Chile 2025. | Foto: FIFA via Getty Images

¿Qué resultados le sirven a Colombia?

A los dirigidos por el profesor César Torres les sirven varios marcadores, incluso para clasificar como mejor tercero, escenario que desde el seleccionado nacional no es bien visto, pues quieren hacer valer su liderato.

De ganar, Colombia llegará a 7 puntos, lo que lo catapulta a la siguiente fase; sin embargo, si Noruega vence a Arabia Saudita, el líder se definirá entre ambos combinados por diferencia de gol y el resto de ítems que contempla la Fifa para estos casos.

Si los cafeteros empatan, llegarán a cinco unidades y podría ser líder si Noruega empata o pierde.

En el panorama más oscuro, si Nigeria derrota a los colombianos, podría ser segunda de su grupo, si Noruega también sucumbe contra los saudíes; si los vikingos logran sumar un punto, los nacionales serán terceros y podrían clasificar a la siguiente ronda si es uno de los mejores seleccionados en esa posición.

Imagen del partido entre Colombia y Noruega por la fecha 2 del Grupo F de la Copa del Mundo Sub-20 de 2025. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

¿Quién ganará el partido entre Colombia y Nigeria, según la IA?

La inteligencia artificial se ha sumado al mundo deportivo y sus predicciones son consultadas por millones de aficionados como parte de su ritual antes de un partido en el que esté involucrado su equipo.

Para el caso del partido entre Colombia y Nigeria, válido por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial que se disputa en Chile, las predicciones apuntan, en su mayoría, a que los latinoamericanos saldrán victoriosos y clasificarán a octavos de final.

Según algunos modelos de IA, como el utilizado por Sportytrader, los tres puntos serán para Colombia; su decisión la basa en el desempeño de los últimos cinco encuentros y en el rendimiento que ha demostrado en los dos partidos que ha jugado en el Mundial.

Las predicciones también indican que el partido puede tener una escasa presencia de goles, pues ambos equipos tienen tendencias a encuentros con menos de 2,5 goles.

Así mismo, otros modelos de IA resaltan el juego mostrado por Colombia en el Mundial y su liderazgo en el grupo, por lo que le dan cierta ventaja para el partido de este domingo.

Imagen del partido entre Colombia y Noruega por la fecha 2 del Grupo F de la Copa del Mundo Sub-20 de 2025. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Entre tanto, el invicto de los cafeteros en la cita mundialista juega a favor de los latinoamericanos, pues en dos salidas no ha conocido la derrota, mientras que los africanos perdieron en su debut frente al seleccionado de Noruega.